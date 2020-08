20:00 Uhr

Voll klimatisiert übers Weizenfeld

Plus Josef Oßwald aus Thierhaupten ist einer der wenigen Bauern, die sich noch einen eigenen Mähdrescher leisten. Eine Fahrt auf der Maschine.

Von Sören Becker

Es ist der heißeste Tag des Jahres. Zumindest bis jetzt. 36 Grad Celsius zeigt das Thermometer in Thierhaupten.

Der Weizen steht strohfarben auf den Feldern – bereit, um geerntet zu werden. An einzelnen Stellen ist er schon verdorrt. Franz Schwab hat trotz der Hitze ein kühles Plätzchen gefunden. Angenehme 20 Grad hat es in der Fahrerkabine des Mähdreschers. „Sonst ließe es sich auch gar nicht aushalten“, sagt er und lacht.

Weizenernte in Thierhaupten mit Kühlschrank und Pop-Musik

Unter dem Fahrersitz ist ein Kühlschrank. Das Radio spielt Pop-Musik, während die Maschine den Weizen erntet. Schwab arbeitet normalerweise als Mechaniker für landwirtschaftliche Maschinen. Den Mähdrescher fährt er als Hobby: „Es ist einfach toll, eine so große Maschine zu fahren“, findet er.

Eine Walze am vorderen Teil drückt den Weizen an eine Kante mit Messern, diese schneiden die Ähren von den Halmen. Sie fallen dann auf eine Schnecke, die sie ins Innere des Dreschers befördert. Dort wird in einer Trommel durch Fliehkräfte die Spreu vom Weizen, also eine ungenießbare Schutzhaut vom Weizenkorn, getrennt. Die Spreu wird dann mit einem Gebläse weggepustet und zusammen mit Halmen und anderem Unrat hinten aus dem Drescher ausgeschieden.

Ersatzteile kommen aus einem Lager in Dasing

Wenn mal etwas schiefgeht, kann jedes Ersatzteil innerhalb von einer Stunde aus einem Lager in Dasing geliefert werden. Schwab kann das Teil dann, dank seiner beruflichen Erfahrung, auch direkt einbauen.

Nur wenn es mit der Software Probleme gibt, braucht er Hilfe. Die Maschine sei aber besonders gut konstruiert und zuverlässig. „Der Mercedes unter den Mähdreschern“, findet Schwab. Das sei aber nur seine Meinung. Unter Kennern führen Mähdrescher-Vorlieben häufig zu erbitterten Diskussionen.

Der Tank füllt sich mit Weizenkörnern

Schwab steuert die Maschine mit der linken Hand am Lenkrad über die Felder. Mit der anderen bedient er einen orangefarbenen Joystick aus Plastik, der einem Schaltknüppel ähnelt. Dort sind mehrere Knöpfe, mit denen er den vorderen Teil des Dreschers hebt und senkt. Wenn er am Ende des Feldes wendet, häckselt er schon mal einem Baum die Blätter ab. Hinter ihm füllt sich der Tank des Dreschers mit Weizenkörnern. Durch eine Plexiglasscheibe kann er den aktuellen Stand verfolgen. Auf einem schwarz-weißen Bildschirm kann Schwab zusehen, wie die Halme abgemäht werden. Dort gibt es auch eine Warnung, wenn er einzelne Körner verliert.

Über seinem Kopf kann er mit Knöpfen ein Rohr steuern, mit dem er die Füllung des Weizentanks in Anhänger füllt, die am Feldweg stehen.

Landwirt Josef Oßwald steht am Feldweg und wartet auf den Mähdrescher. Er leidet unter fallenden Weizenpreisen und wachsenden Vorgaben: Er darf zum Beispiel seit Neuestem nicht mehr so viel düngen, das bedeutet, der Ertrag sinkt und enthält weniger Eiweiß.

Viele Menschen essen von Thierhauptener Ernte

„Bei Weizen ist der Preis aber höher, je mehr Eiweiß er enthält“, erklärt Oßwald. Trotzdem denkt er nicht daran, den Beruf zu wechseln: „Es ist einfach schön, wenn man das Silo voll macht und daran denkt, wie viele Menschen von der Ernte essen können.“

1000 Tonnen Getreide erntet Oßwald normalerweise pro Jahr. Bis zu 650 Tonnen davon bringt er im erwähnten Silo auf seinem Hof unter. In elf Meter hohen Lagertonnen aus Aluminium wird der Weizen untergebracht, bevor ihn Mühlen kaufen und zu Mehl verarbeiten. Befüllt werden sie über ein Gitter im Boden. Über ein Fließband werden sie an einer Art Staubsauger vorbeigeführt, der sie von Spreuresten und Staub befreit.

Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden gesteuert

Ein „Fahrstuhl“, wie Oßwald es nennt, bringt den Weizen dann nach oben, wo er in den Lagerraum gefüllt wird. Außerhalb des Silos hat er eine Konsole mit vielen bunten Knöpfen. Mit ein paar Klicks kann er Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit und -zufuhr steuern. Er kühlt den Weizen auf zehn Grad Celsius ab, um Schimmel und Kornkäfern das Leben schwer zu machen.

Diese Technologie kann sich nicht jeder Landwirt leisten. Oßwald hat einen relativ großen Betrieb, obwohl er das nicht gerne zugibt. Kornsilos, wie er sie hat, können sich nur die wenigsten Landwirte leisten. Sie müssen ihren Weizen entweder sofort verkaufen oder sich ein Silo mieten. Oßwald ist auch einer der wenigen Landwirte, die noch einen eigenen Mähdrescher haben. Die meisten mieten sich einen von einem Unternehmen, wenn sie ihn brauchen.

Nicht jeder Landwirt im Landkreis Augsburg kann sich eine solche Maschine leisten

In der Erntezeit kann das schon mal zur Folge haben, dass die Ernte für ein paar Tage verschoben werden muss, weil kein Mähdrescher aufzutreiben ist.

Trotzdem ist ein moderner Mähdrescher vielen Bauern zu teuer: „500.000 Euro hat das gute Stück mich vor einem Jahr gekostet“, sagt Landwirt Oßwald, der Franz Schwab ans Steuer lässt. Allein das Walzwerk am vorderen Teil ist etwa 100.000 Euro wert. Er brauche etwa zehn Jahre, um den Mähdrescher abzubezahlen: „Dann ist es schon fast Zeit, den nächsten zu bestellen“, sagt er.

