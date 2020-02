vor 22 Min.

Volle Konzentration auf die Belange der Gemeinde

Steffen Richter setzt auf Zusammenhalt der Bürger

1.Warum wollen Sie jetzt hauptamtlicher Bürgermeister werden?

Die Antwort lautet, ich möchte gern Bürgermeister der Gemeinde Westendorf bleiben. Mit der vom Gemeinderat beschlossenen Änderung der Rechtsstellung des Bürgermeisteramtes verbinde ich eine Anerkennung und Wertschätzung meiner Arbeit in den vergangenen sechs Jahren. Wir ehrenamtlichen Bürgermeister in den kleineren Gemeinden haben mit den gleichen Problemen zu kämpfen wie die hauptamtlichen Kollegen. Erschwert wird unsere Arbeit dadurch, dass wir in Personalunion gleich auf verschiedenen Ebenen agieren müssen. Insofern ermöglicht mir der Wechsel zum hauptamtlichen Bürgermeister, mich voll und ganz auf die Belange unserer Gemeinde zu konzentrieren.

2. Wenn Sie sich für Westendorf etwas wünschen könnten, was wäre das?

Unser Dorf zeichnet sich besonders dadurch aus, dass es hier einen äußerst guten Zusammenhalt in der Bürgerschaft gibt, was maßgeblich zu einem intakten Dorfleben beiträgt. Ich wünsche mir also, dass es weiterhin gelingt, ausreichend engagierte Bürgerinnen und Bürger zu finden, die bereit sind, sich in den Vereinen, der Pfarrei und kommunalpolitisch einzubringen.

3. Was muss für die wachsende Zahl der älteren Bürger getan werden?

Hier gilt es abzuwägen, was Kommunen der Größe Westendorfs überhaupt leisten können. Die Liste der Wünsche ist lang und reicht von einem Ausbau (evtl. sogar einem Umbau) des ÖPNV, um die Mobilität auch im ländlichen Raum zu gewährleisten, einer guten Anbindung an die medizinische und soziale Versorgung, die Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und in Gebäuden, Schaffung von altersgerechtem Wohnraum und eine gute Nahversorgung.

4. Was würden Sie mit Ihrem Leben machen, wenn Sie noch einmal 20 Jahre alt wären?

Ich bin im Hier und Jetzt sehr zufrieden! Es gibt für mich also keinen Grund, sich in Tagträumen die Jugend nochmals auszumalen.

5. Welche positiven Eigenschaften würden Sie bei einem Bewerbungsgespräch nennen?

Loyalität, Einsatzbereitschaft und unaufgeregtes Handeln.

6. Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Westendorf?

Im Gasthaus Zur Krone der Familie Schmidbaur mittags um eins!

7. Wenn Westendorf sparen müsste, wo würden Sie den Rotstift ansetzen?

Erfreulicherweise sind wir schuldenfrei. Allerdings stehen mit der Herstellung des Hochwasserschutzes, der Renaturierung des Schmütterles, der Kanalsanierung, der Aufstockung des Kindergartens und der Sanierung von Straßen zahlreiche Pflichtaufgaben an, sodass ein möglicher Rotstift nur die Gestaltung der Dorfmitte treffen könnte.

