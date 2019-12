17.12.2019

Voller Lebensfreude vor dem Fest

Weihnachten ist so grün wie Irland, und die Farbe der Hoffnung ist ebenso grün. Die Danceperados of Ireland brachten Weihnachtsbräuche und irischen Stepptanz auf die Bühne.

Danceperados of Ireland reißen die Zuhörer in der Gersthofer Stadthalle mit

Von Diana Zapf-Deniz

Irland, die Grüne Insel mit den Symbolen des Kleeblatts, auch Shamrock genannt, und der keltischen Harfe, wurde in Gersthofen lebendig. In der Stadthalle Gersthofen zeigten die Danceperados of Ireland, die Tanzwütigen, den Zauber irischer Weihnacht mit allem, was dazugehört.

Sechs fantastische Musiker und zehn irische Stepptänzer brachten für zwei Stunden viel Lebensfreude in den fast ausverkauften kleinen Saal. Die Stimmung war sehr gut, und am Ende der Show gingen die rund 400 Zuschauer mit freudigen Gesichtern nach Hause. Unbeschwerter und besinnlicher zugleich hätte „The Spirit of Irish Christmas“ nicht sein können.

Durch den Abend führte die Grande Dame des Irish Folk, Geraldine MacGowan, die bei den Irish Music Awards als beste weibliche Künstlerin nominiert worden war. Weihnachten sei eine freudige Zeit der Heimkehr, aber auch eine Zeit, an die zu denken, denen es nicht gut geht oder die nicht mehr sind. Dazu sang sie unter die Haut gehend ein Weihnachtslied, das die Urklänge des wilden, unberührten Irlands in seiner vollen Wucht transformierte.

Sean-nós-Gesang und -Tanz in alter irischer Manier versetzten die Zuschauer mitten in die Gaeltacht, eine Region in Irland, in der noch die irische Sprache als Erstsprache vorherrscht. Das Publikum erfuhr Sagenhaftes über uralte Weihnachtsbräuche dort wie etwa über die maskierten Wrenboys.

Auf der Leinwand wurde gezeigt, wie die Großmutter des bestgelaunten Gitarristen, den man wohl je in Gersthofen zu Gesicht bekam, Harry Lawlor, Flamed Plum Pudding für das Weihnachtsfest zubereitete. Dermot Byrne gehört mit seinem Akkordeon zu den Stars der irischen Musikszene, und Schlagzeuger Conor Moore, der schon mehrfach mit Kelly Clarkson tourte, holte bei einem beeindruckenden Solo alles aus der Bodhrán, der irischen Rahmentrommel, heraus. Jig und Reels bestimmten die lebhafte Musik und ihre wundervollen Tänze.

Die Gäste lernten sekundenschnell, dass hier rhythmisches Klatschen, Stampfen und Jubelrufe absolut erwünscht und bei den Iren unerlässlich sind, wenn es ums Feiern geht. Die Tänzer zeigten einige ihrer bezaubernden traditionellen Kostüme, tanzten in atemberaubender Geschwindigkeit Hornpipe und Jig mit ihren Jig Shoes. Nur zehn Tänzer mit der gewaltigen Lautstärke einer ganzen Armee.

Mit leisen Klängen voller Wärme bauten sich die irischen Lieder zu frohen mitreißenden Songs auf. Es wurde auf Whiskeyfässern und mit Besen getanzt und sogar auf Zehenspitzen gesteppt. Man hatte den Eindruck, dass irische Stepptänzer mehr in der Luft als auf dem Boden sind. Hohe kraftvolle Sprünge, die gerade irische Tanzhaltung und die rasante Bewegung der Fußgelenke mit vergnüglicher Fidelmusik von Déirdre Ní Mheachair sowie Ciarán McLoughlin am Keyboard entführten in die keltische, mystische Weihnachtswelt ohne Kommerz.

Die Iren kamen um einige Zugaben nicht herum, die das Publikum mit tosendem Applaus immer wieder einforderte. Sie gewährten diese gerne und, man mag es nach stundenlanger bester Unterhaltung kaum glauben, liefen zu erneuter Höchstform auf. Ein fantastischer Abend, dessen Konzept, unter anderem von Choreograf Michael Donnellan, zweifachem Weltmeister im Stepptanz, völlig aufgeht.

