Vollsperrung: Am 2. Mai geht’s los

Am Mittwoch wird die Straße zwischen Welden und Ehgatten abgeriegelt. Damit müssen Autofahrer und Pendler rechnen.

Von Maria Heinrich

Auf Cornelia Feldmeier und ihre Familie aus Welden kommt eine anstrengende Zeit zu. Ab nächsten Mittwoch wird die Straße zwischen Welden und Ehgatten gesperrt. „Mindestens zehn Minuten länger dauert es für uns, wenn wir die Sperrung umfahren“, beklagt sie. „Jetzt heißt es jeden Morgen noch früher aufstehen als sonst.“ Ihr Mann muss beruflich nach Augsburg, der Sohn fährt an die FH, die Tochter nach Germering. Alle drei sind zu den Hauptverkehrszeiten mit dem Auto unterwegs. Wegen der Sperrung wird die Fahrt durch den Berufsverkehr noch anstrengender. Doch Familie Feldmeier ist mit ihrer Situation nicht allein.

Die baulichen Schwachstellen müssen ausgebessert werden

Viele Autofahrer und Pendler im Holzwinkel müssen sich ab nächster Woche auf Behinderungen einstellen. Denn am Mittwoch, 2. Mai, beginnt die Sperrung der Staatsstraße 2032 zwischen Welden und Ehgatten. Grund dafür ist der Bau der Umgehungsstraße, die die Ortsdurchfahrten von Adelsried und Kruichen vom Durchgangsverkehr entlasten soll. Gleichzeitig müssen auch die baulichen Schwachstellen der Strecke ausgebessert werden. Stefan Heiß vom Staatlichen Bauamt Augsburg sagt: „Mit den Arbeiten wird am 2. Mai begonnen. Wir schätzen, dass die Straße ab Mitte September von Welden nach Adelsried wieder befahrbar sein wird.“

Ist die Durchfahrt gesperrt, können die Autofahrer über zwei Umfahrungen ausweichen (siehe Grafik), wenn sie auf die A8 auffahren wollen. Nach Angaben des Staatlichen Bauamts verläuft die eine Strecke von Welden über Lauterbrunn und Heretsried nach Adelsried. Die andere geht von Welden über Reutern, Unterschöneberg, Zusmarshausen und Auerbach nach Streitheim. Der Weg zur Autobahn wird dann gut doppelt so lang.

Auch im Busverkehr kommt es zu Ausfällen

Dass das für viele Bürger zu einer Belastung wird, versteht auch Teresa Kugelmann vom Bauamt Welden. Trotzdem betont sie: „Die Straße muss gemacht werden.“ Damit die Sperrung für alle Beteiligten reibungslos verläuft, steht sie in engem Kontakt zum Staatlichen Bauamt, zum Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) sowie zu den Schulbusbeförderern. Denn nicht nur die Autofahrer sind die Leidtragenden der Sperrung. Auch im Busverkehr kommt es zu Ausfällen und Fahrplanänderungen. Nach Angaben des AVV sind vor allem die Linien 501, 521 und 592N betroffen. So können einige Haltestellen wie „Ehgatten“ oder „Kruichen“ zwischen Mai und Mitte September ganz oder teilweise nicht angefahren werden. Andere Stopps wie zum Beispiel „Bonstetten, Kirche“ und „Welden, Rathaus“ müssen ganz verlegt werden, etwa an das Bräustüberl Bonstetten beziehungsweise an die Ganghoferstraße 4.

Die Vollsperrung wird nicht nur für Pendler eine Belastung. Auch viele Betriebe und Einzelhändler stellen sich auf schwierige Monate ein, weiß Andreas Däubler. Er ist der Vorsitzende des Gewerbevereins Attraktives Welden und hatte sich dafür eingesetzt, dass die Sperrung – nicht wie ursprünglich ein Jahr – nur vier Monate dauert, um die Einbußen für die Gewerbetreibenden zu verringern. „Wir freuen uns zwar, dass die Anbindung besser wird. Das stärkt immerhin die Region.“ Trotzdem seien die Mitglieder sehr nervös. Viele Geschäfte seien vom Durchgangsverkehr abhängig, der während der Sperrung weniger würde. „Dazu kommt: Im Einzelhandel ist es schwierig, Mitarbeiter zu finden. Die Betriebe sorgen sich, dass sich ihre Angestellten einen anderen Arbeitsplatz suchen. Und sie haben Angst, Kunden zu verlieren.“

Betriebe werben in Flyern mit Rabattaktionen

Damit sich die Einbußen in Grenzen halten und die Kunden weiterhin in den Weldener Geschäften einkaufen, hat sich der Gewerbeverein einen Plan ausgedacht. „Wir erhoffen uns davon, die Bindung zu unseren Kunden zu stärken, damit sie weiterhin zu uns kommen.“ Die Betriebe können in den nächsten Monaten in Flyern und Amtsblättern inserieren und mit Rabattaktionen und Geschenken für sich werben. Damit haben sie für sich eine Übergangslösung gefunden. Cornelia Feldmeier weiß für ihre Familie nur einen Ausweg: „Was soll man machen. Da müssen wir eben durch.“

Hier finden Sie die Informationen zu den Fahrplanänderungen

