vor 51 Min.

Vom Baugebiet bis zum Friedhof

Unabhängige Wählergemeinschaft diskutiert mit Bürgern

Finanzen, Kinderbetreuung und der Friedhof – all das waren Themen beim Informations- und Diskussionsabend der Unabhängigen Wähler-Gemeinschaft (UWG) in Erlingen. Die beiden Marktgemeinderäte der Freien-Wähler-Fraktion, Rudolf Helfert und Alois Reiner, sprachen dabei aktuelle Themen an und tauschten sich mit den Zuhörern aus.

Der Wohnungsbau in Meitingen ist nach Helferts Aussagen ein spannendes Thema, da es schwierig sei, Mietwohnungen oder Bauplätze zu bekommen. Derzeit sei die Wohnungsbau GmbH Meitingen im Besitz von 230 Wohnungen. 16 weitere entstehen gerade an der Werner-von-Siemens-Straße.

Auch das Haus für Kinder in Erlingen muss erweitert werden. Geplant sind Räumlichkeiten für eine Kindergruppe sowie für eine Krippengruppe.

In Erlingen ist die Erweiterung des neuen Baugebietes im Osten des Meitinger Ortsteils, auf dem 43 Ein- und Mehrfamilienhäuser errichtet werden, abgeschlossen. „Die ersten Bauherren haben mit dem Bau ihrer Eigenheime bereits begonnen“, erläuterte Marktgemeinderat Alois Reiner.

Auf dem Erlinger Friedhof wurden die Hecken erneuert, was einigen Friedhofsbesuchern sauer aufstößt. „Warum hat man eigentlich neue Hecken gepflanzt, die wieder mit ihrem Laub für Verunreinigungen sorgen?“, wollte ein Veranstaltungsgast wissen. „Es wurde eine kleinere Hecke gepflanzt, die als Zensur für die Grabreihen dient, was in der Friedhofsplanung verankert ist“, lautete die Antwort von Marktgemeinderat Helfert. Ein weiteres Friedhofsthema war die Gestaltung des Urnenfeldes, das von einigen Bürgern als würdelos bezeichnet wird. „Es wurde bereits vor längerer Zeit eine Gartenbaufirma mit der Neugestaltung des Urnenumfeldes beauftragt, leider ist bisher noch nichts passiert“, bedauerte Helfert.

Bereits im Herbst wurden Erlinger Bürger bei einem Workshop in Thierhaupten in die Thematik miteingebunden. Dabei wurde auch die Situation des „Dorfstadels“ diskutiert. „Man möchte den Stadel schon wiederbeleben, jedoch gibt es verschiedene Lösungssätze, wie der Workshop gezeigt hat“, sagte Alois Reiner. Sollte der Stadel wieder in Betrieb genommen werden, wäre der Kindergarten der große Gewinner, betonte Rudolf Helfert, denn die Kinder könnten den Innenraum des Gebäudes für Kindergartenfest und Feiern nutzen. Ein weiterer Workshop für die Erlinger Bürgerinnen und Bürger ist bereits in Planung. (peh)

