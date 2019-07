24.07.2019

Vom Bürgercafé bis zum Fahrdienst

Das Gersthofer Freiwilligenzentrum Zebi erfährt immer größeren Zuspruch

Von Gerald Lindner

Seit dem Anfang des Jahres hat die Stadt Gersthofen das Freiwilligenzentrum Zebi selbst unter ihre Fittiche genommen. Im Sozial- und Ordnungsausschuss zog nun Stefan Krug vom Bereich Soziales in der Stadtverwaltung Bilanz.

Ausformuliert bedeutet der Name Zebi „Zentrum für Bürgerengagement & Initiative“. „Wir wissen, dass sich mehr Menschen engagieren wollen, als derzeit freiwillig tätig sind“, erklärte Stefan Krug. „Das Zebi schafft einen Rahmen, in dem sie sich engagieren können.“ Das Zebi möchte Menschen miteinander vernetzen und Möglichkeiten eröffnen, die gemeinsamen Vorstellungen und Werte der Gersthofer Gesellschaft zu verwirklichen. Alle Bürger sollen sich niederschwellig und aktiv in das gesellschaftliche Leben einbringen können. „So werden Menschen, die sich engagieren möchten, unterstützt, gegebenenfalls bekommen sie auch Ansprechpartner bei anderen Organisationen vermittelt.“

Dabei dürfe das Zebi sich nicht nur an sozialen Defiziten abarbeiten, die in gewissen Bereichen auch in Gersthofen zu finden seien. „Es muss auch in Wachstumshorizonten denken.“ Das bedeute, es müsse Angebote machen, die über reine Hilfe hinaus gehen. „Dabei müssen wir aber die Freiwilligen auch vor Arbeiten schützen, für die sie nicht qualifiziert sind.“

In Sabrina Hauser besitze das Freiwilligenzentrum eine erfahrene Koordinatorin, die gut vernetzt ist. Im vergangenen halben Jahr nach der Neustrukturierung sei zum Beispiel der Fahrdienst ausgebaut worden: „Das ist nicht allein der Transport. Die Ehrenamtlichen gehen mit älteren Mitbürgern zum Einkaufen oder unterstützen Ältere, Kinder und Jugendliche im Alltag.“ Solches Engagement werde von denen, die davon profitieren, als sehr wichtig betrachtet, sagte Krug.

Das Freiwilligenzentrum werde nicht getragen von den Mitarbeitern der Stadtverwaltung: „Menschen, die beispielsweise für das Bürgercafé Kuchen backen, sie bilden den Kern des Zebi.“ Nicht nur die Fahrdienste, sondern auch die Zahl der Ehrenamtlichen, die sich beim Freiwilligenzentrum gemeldet haben und engagieren, hat seit dem Trägerwechsel zugenommen. „Für viele dieser Bürger ist es entscheidend, dass das Zebi jetzt in städtischer Trägerschaft ist, betonte Krug.

Ausgeweitet werden soll auch die Öffentlichkeitsarbeit. So wurden Poster und Flyer gestaltet. Bei einem Stand auf dem Bürgerempfang im Januar wurde für ehrenamtliches Engagement geworben. „Heuer werden wir auch auf der Gewerbeausstellung Giga vertreten sein“, kündigte Stefan Krug an.

Zu den derzeitigen Projekten gehört das „Bürgercafé“. Dies ist ein wöchentlicher Treffpunkt. Immer montags von 14.30 bis 17 Uhr (außer im August oder während der Kirchweih) gibt es im Jugendzentrum Kaffee und selbst gebackenen Kuchen sowie ein abwechslungsreiches Programm, wie Spiele oder Bastelnachmittage. Beim PC-Treff werden alle zwei Wochen Fragen zu Computer oder Handy beantwortet. Zudem gibt es Tipps für den richtigen Umgang mit dem Internet.

Weiter können kleinere Reparaturen erledigt werden, wie der Austausch defekter Glühbirnen oder Schrankaufbau.

ist möglich beim Zebi, Johannesstraße 4, Gersthofen, Telefonnummer 0821/2491-488.

