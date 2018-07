00:43 Uhr

Vom Hochsprung zum Film

Artur Brauss spielte nach dem Sport mit großen Stars

Von Jürgen Dillmann

Mit 18 war er deutscher Jugendmeister im Stabhochsprung. Und auch beruflich ist er hoch gesprungen: Er hat es als Schauspieler geschafft, mit Jeanne Moreau und Burt Lancaster, Trevor Howard, Frank Sinatra und anderen Weltstars vor der Kamera zu stehen und natürlich mit deutschsprachigen Regisseuren und Kollegen zu arbeiten. In Kürze wird der gebürtige Augsburger Artur Brauss 82.

Brauss kam am 24. Juli 1936 als Sohn eines Gärtnermeisters zur Welt. Die Schauspielerei war ihm also nicht in die Wiege gelegt. Nach seinem Abitur in Augsburg trat er zunächst in einer Baumaschinenfabrik eine kaufmännische Lehre an.

Mit einem Stipendium der University of Wyoming ging er anschließend in die Staaten, um Mathematik und Volkswirtschaft zu studieren – und entdeckte auf der Studentenbühne seine Liebe und Begabung für die Schauspielerei.

1960 ging Brauss nach Deutschland zurück, arbeitete bei Infratest und, wohl auch wegen seiner Englischkenntnisse, beim US-Sender Radio Free Europe. 1963 nahm dann eine beeindruckende Film- und Fernsehkarriere ihren Verlauf.

Die Zahl der Produktionen, an denen er beteiligt war, summiert sich auf um die 100. Neben den Filmen, erwähnt seien hier nur „Der Zug“ und „Die Angst des Tormanns beim Elfmeter“, sind nahezu alle namhaften deutschen Fernsehserien (außer „Lindenstraße“) nicht ohne ihn ausgekommen.

Bundesweite Bekanntheit erwarb sich Brauss in der Rolle des Polizisten Block in der Serie „Großstadtrevier“ von Jürgen Roland. Meist waren es Krimis, aber auch Soaps wie „Die Schwarzwaldklinik“ und „Dahoam is Dahoam“, in denen er mitspielte. Auch bei den Kultserien „Kottan ermittelt“ sowie „Münchner Geschichten“ und „Café Meineid“ war Brauss dabei. Unterdessen hat sich der über 80-Jährige weitgehend vom Fernsehen zurückgezogen und spielt Theater, etwa als Götz von Berlichingen bei den Burgfestspielen Jagsthausen.

Verheiratet ist Brauss mit der Schauspielerin Marie Poccolin. Mit ihr lebt er heute in Schwabing. Privat gehört Autorennen zu seinen Hobbys. Er schreinert auch und kocht gern. Golfen ja, aber vornehmlich zu wohltätigen Zwecken in einem Prominententeam.

