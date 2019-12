Von Adelsried bis auf den höchsten Gipfel der Welt 

Plus Günter Haas ist Extremsportler und Philosoph. Beim Besuch gibt er Einblick in sein Leben zwischen sportlicher Höchstleistung und Promotion.

Wie tickt ein Mann, der schon mehrere der berühmten „Seven summits“ – die jeweils höchsten Gipfel der sieben Kontinente – bestiegen hat? Ein Mann, der das „Race Across America“ hingelegt hat- eines der härtesten und längsten Radrennen? 2006 den Ironman auf Hawai Stunden geschafft hat? 46 Jahre war er damals. Günter Haas hat das alles bewältigt.

Der heute 60-jährige Supersportler wohnt in Adelsried, und zwar immer noch in dem Haus in der Streitheimer Straße, in dem er aufgewachsen ist. Dort ist er mit zwei Geschwistern am Dorfrand aufgewachsen, in und um den elterlichen Betrieb herum, einem Ziegelwerk. Onkel und Tante wohnten auf ihrem Bauernhof gleich nebenan, der Wald war nah: „Eine tolle Spielwiese“, erinnert sich Haas. In Ulm machte der Jugendliche eine Ausbildung zum Elektroanlageninstallateur – die Entwicklung des Ziegelwerks erforderte entsprechende Fachleute – doch kurz nach der Lehre starb sein Vater im Alter von 54 Jahren, und der junge Günter übernahm, gerade 20, den Betrieb: „Ich sprang ins kalte Wasser und musste schwimmen lernen.“

Seit 1985 steht ihm Ehefrau Margot zur Seite

Die Rezession in der Baubranche traf auch das Ziegelwerk, der Familienverband beschloss, den Betrieb einzustellen. Eine richtige Entscheidung, sagt Haas rückblickend, „für mich selbst aber ein riesen Umbruch.“ Den hat er, wie sollte es anders sein, geschafft, denn er wandelte das Gelände in einen Gewerbepark um, in dem mittlerweile 14 Firmen ansässig sind. „Das läuft“, und Haas selbst ist hier bis heute der Verwalter, Hausmeister, Vermittler. Seit 1985 steht Haas Ehefrau Margot zur Seite, selbst sehr sportlich. „Wir sind zusammen viel Rennrad gefahren, sie hat mich auf etlichen Wettkämpfen im Team begleitet!“; die beiden Kinder, 26 und 28 Jahre alt, sind aus dem Haus.

Schließlich hat sich Günter Haas Ende 2013 an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport in Ismaning eingeschrieben und ein Studium angefangen, mit jungen Menschen im Hörsaal gesessen, den Bachelor und den Master (Thema „Achtsamkeit“) gemacht. Derzeit arbeitet er an seiner Promotion.

Bruce-Lee-Filme haben ihn damals inspiriert

Bis er 17 Jahre alt war, hatte Haas nie Sport betrieben. Dann fing er mit Karate an, die Bruce-Lee-Filme haben ihn damals inspiriert. Zehn Jahre betrieb er Karate als Leistungssport, machte mit 30 den ersten und zweiten Dan. Heute ist Günter Haas noch als Karate-Trainer in Herbertshofen tätig. Seine Neigung zum Ausdauersport brachte ihn dann zum Radfahren und Triathlon: „Mich hat das fasziniert, wie man es fertigbringt, solche Leistungen zu erreichen.“ Es funktionierte bei ihm. Kleinere Triathlons als Training, „irgendwann reichte es zur olympischen Distanz, später dann zur Langdistanz: 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radeln, 42 Kilometer Marathon: „Das hab ich in Hawaii gemacht.“ Und natürlich setzte er sich da eine persönliche Herausforderung: Den Ironman in unter zehn Stunden hinzukriegen. „Ich hab´s geschafft.“ Wenngleich ihm klar wurde, dass er sein Limit erreicht hatte.

Der Adelsrieder Günter Haas erreichte den 8848 Meter hohen Gipfel des Mount Everest. Bild: Günter Haas

Die Begeisterung fürs Radfahren war immer da. Doch „das Race across America sprengt die Dimensionen, die man sich vorstellen kann“, blickt Günter Haas zurück. Seine Frau hat ihn damals begleitet. Die 5000 Kilometer von der West- zur Ostküste schaffe man nur, wenn man wenig schlafe, ein „Power-Nap“ ist zwischendurch erlaubt. Über elf Tage fuhr er im Schnitt täglich 420 Kilometer und bewältigte 3000 Höhenmeter am Tag. Statistisch gesehen kommt nur die Hälfte der Teilnehmer ans Ziel bei diesem Rennen.

Die intensive Vorbereitung begann schon in Adelsried

Neben dem Radsport lief begleitend der Bergsport, das Höhenbergsteigen. Mit seinem Bruder war Günter Haas viel in den Alpen unterwegs, erklomm 4000er. Seine Frau Margot begleitete ihn auf zwei Sechstausender in Südamerika. Immer, wenn es reingepasst habe, sei er in den Bergen gewesen. „Die erfolgreiche Besteigung des Denali gab mir schließlich die Zuversicht, dass der Everest in greifbarer Nähe wäre“, erzählt Haas. Er spricht ruhig und unaufgeregt. Eine intensive Vorbereitung begann schon in Adelsried. Im Frühjahr schließlich war er mit sechs weiteren Begleitern nach siebenwöchiger Tour auf dem höchsten Gipfel der Welt (wir berichteten).

Das Team nahm die Route auf der Nordseite von Tibet aus. Bild: Günter Haas

Das Team nahm die Route auf der Nordseite von Tibet aus. Heuer waren es vom Wetter her nur zwei Tage, an denen der Weg zum Gipfel möglich war. Hat man Hochgefühle, wenn man oben steht? Nein, meint Haas. „Das Glücksgefühl stellte sich am Mount Everest nicht in dem Ausmaß ein“ – liegt doch der Abstieg auf 6000 Meter vor einem, den man in einem Satz bewältigen muss. „Es ist alles sehr grenzwertig, man muss topfit sein“ Und, räumt Haas nachdenklich ein, es habe bei ihm sehr lange gedauert, bis er verarbeitet hatte, was er da gemacht habe: „Die nächsten zwei Monate war ich mental und körperlich vollkommen erschöpft.“

Im Alter neue, passende Herausforderungen suchen

Jeder Mensch habe das Bedürfnis nach Entwicklung. Es sei ein Grundbedürfnis des Menschen, sich in seiner eigenen Kompetenz und Wirkung zu erleben. Das ist für Haas, der sich seit Jahren intensiv mit dem Thema Selbstmanagement befasst, nicht nur Triebfeder für sportliche Leistungen, sondern auch für die Aufnahme des Psychologie-Studiums. Seine Gedanken hat Günter Haas auf seiner Website zusammengefasst. Dieses Streben, seine inneren Möglichkeiten zu verwirklichen und seine schöpferischen Fähigkeiten zu entfalten, bedinge aber nicht nur herausragenden Leistungen, wie Haas selbst sie erbracht hat, sondern sei individuell zu sehen: „Erfolg generiert Erfolg“, ist Günter Haas überzeugt. Und gerade im Alter sei es wichtig, sich neue, passende Herausforderungen zu suchen und sich nicht Gewohnheiten zu verlieren.

„Use it or loose it“, fasst Haas, der gerade beginnt, im Bereich Coaching und psychologischer Beratung tätig zu sein, seine Ermunterung zusammen, „in jeder Hinsicht aktiv zu sein, lebenslang zu lernen.“ Das setzt Günter Haas in die Tat um. Zum Alltag des heimatverbundenen Adelsrieders gehört das tägliche sportliche Training, die Radfahrten mit der Radlgruppe in die Westlichen Wälder und ins Allgäu, ebenso wie gehören Arbeit und Promotion. „Ich habe momentan eine gute Balance zwischen Beruf, Sport und Lernen gefunden und bin gerade ganz glücklich.“

