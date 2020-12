vor 18 Min.

Von Bus angefahren: 77-Jährige stirbt nach Unfall in Neusäß

Die Verletzungen waren schlimmer als anfangs gedacht: Eine Seniorin ist am Dienstag in Neusäß vom Bus angefahren worden und verstarb nun im Krankenhaus.

Verdacht auf Gehirnerschütterung. So lautete die erste Meldung der Polizei nach einem Unfall am Dienstag in Neusäß. Eine 77-jährige Fußgängerin war in der Hauptstraße von einem Bus angefahren worden. Jetzt ist die Seniorin ihren Verletzungen erlegen.

Neusäß: Tödlicher Unfall an der Kreuzung Hauptstraße/Daimlerstraße

Der folgenschwere Unfall hat sich am Dienstag um 18.55 Uhr an der Kreuzung Hauptstraße/Daimlerstraße ereignet. Der 63-jährige Fahrer eines Linienbusses bog laut Polizei von der Daimlerstraße kommend nach rechts in die Hauptstraße ab. Eine Fußgängerin, die an der Ampel auf der markierten Fläche für Fußgänger die Hauptstraße überquerte, wurde von dem Bus leicht erfasst und umgestoßen. Beim Aufprall auf die Straße zog sich die Frau Kopfverletzungen zu. Zunächst wurde von leichteren Verletzungen ausgegangen. Doch die Seniorin ist am Donnerstag in der Uniklinik verstorben.

In der ersten Meldung hatte es geheißen, dass die Frau bei Rot die Straße gequert habe. Zur Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen gesucht. Sie werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Gersthofen in Verbindung zu setzen.

