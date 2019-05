10:01 Uhr

Von Enten-Keksen und Schaf-Messern

Mein Sohn spricht: Jetzt zahlt sich das Studium der Sprachwissenschaft endlich aus.

Von Tanja Wurster

Als ich studierte, fragten mich nicht wenige, was ich denn mit „diesem brotlosen Studium“ der deutschen Sprachwissenschaft anfangen wolle. Nun ja, erstens war ich nie arbeitslos, zweitens merke ich selbst jetzt als Mutter, wie wertvoll ein Abschluss ist. Mein Kleiner fängt nämlich an zu brabbeln.

Seine ersten Worte waren – ganz klassisch – „Mama“ und „Papa“. Danach kam so allerhand, was ihm so in seinem Leben wichtig ist. „Bee“ zum Beispiel, also der Besen, oder „Nane“ – die Banane. Auch „Gack-gack-gack“ steht hoch im Kurs.

Alles ist „Gack-gack-gack“

Damit sind einerseits Enten und Gänse gemeint, aber auch Kekse. Wir hatten mal Kekse oder besser gesagt irgendetwas Gepufftes, Nicht-Schmeckendes daheim, was als Kindersnack verkauft wird, und aus Mais und Erdbeere besteht, dessen größter Mehrwert es ist, dass er in Enten-Form dargereicht wird. Mein Mann fragte unseren Kleinen: „Willst du ein Gack-gack-gack?“ Seitdem ist alles „Gack-gack-gack“, was es zwischendurch gibt, egal ob Reiswaffel, Hirse- oder Reis-Linsen-Kringel.

Ja, das Leben eines Kindes ist – im wahrsten Sinne des Wortes – kein Zuckerschlecken. Und ich weiß: Mein Kind übergeneralisiert. Völlig normal in dieser Phase des Spracherwerbs.

„Auf“ bedeutet zum einen „Auf“ mit gleichzeitigem Hämmern auf die Tür, eine Aufforderung, dass er jetzt raus will. Zum anderen ist damit die Schaufel gemeint und auch Trauben.

Ein „Löllöl“ ist der Löffel

Die Herausforderung für mich ist es dann, auf den Kontext zu achten (sind wir am Tisch oder im Sandkasten?), richtig erkennen, was Kind will und schnell handeln, bevor ein kleiner Trotzanfall kommt. „Mäh“ oder vielleicht auch „Me“ ist neben dem heißgeliebten Schaf auch das Messer. „Löllöl“ – der Löffel! Was mir als Sprachwissenschaftlerin sofort auffällt: Er apokopiert! Also, er lässt die Laute am Ende weg.

Neulich sagte mein Sohn seinen ersten vollständigen Satz. Ja, ich weiß, Eltern neigen dazu die Fähigkeiten im Überschwang des Elternstolzes zu überschätzen, ihr Kind zu überhöhen. Ich aber nicht. Es trug sich folgendermaßen zu: Familie Wurster saß beim Frühstück. Mein Mann fragt unseren gut einen Jahr alten Sohn: „Magst du noch Banane?“ Seine Antwort: „Nein, Ei!“ Ein vollständiger, grammatikalisch korrekter Satz! Okay, er war elliptisch – heißt, er ließ mehrere relevante Satzelemente weg – aber es stimmte alles. Wehe, noch einer behauptet, ein Sprachwissenschaftsstudium sei zu nichts nütze …

