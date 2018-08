21.08.2018

Von Klößchen bis zur delikaten Suppe

Drei Tage lang steht in Herbertshofen alles im Zeichen der Fischer und Fische

Von Peter Heider

„Das Wetter spielt toll mit, unser Vereinsheim ist voll besetzt, und auch auf der Außenanlage lassen sich Gäste unsere Fischspezialitäten zu einem kühlen Getränk schmecken“, freute sich der Vorsitzende des Fischervereins Ortlfingen-Nordendorf, Christian Wagner, mit Blick auf die voll besetzten Bänke und Tische im und am Vereinsheim beim dreitägigen Seefest am Nordendorfer Badeweiher.

Alle zwei Jahre richten die Petrijünger dieses Fest aus und konnten sich bisher noch nie über Besuchermangel beklagen. Einer der Gründe dafür sind die Fischspezialitäten des Küchenteams der Vereinsangehörigen, das Gerichte nach heimischen Rezepten serviert. Chef dieser Küchenmannschaft ist der mittlerweile 89-jährige, in Augsburg wohnhafte Josef Eser.

Der rüstige Senior bereitet seit Jahrzehnten die angebotenen Speisen mit Unterstützung seines Teams liebevoll selbst zu. Josef Eser, in Allmannshofen geboren, trat bereits in den 60er-Jahren in den Verein ein und engagiert sich seit dieser Zeit bei wirtschaftlichen und geselligen Veranstaltungen der Fischer. „Während meiner Lehrzeit als Koch und anschließenden Tätigkeit als Vizechef im Hotel Hildenbrandt in Ravensburg am Bodensee bemerkte ich meine große Zuneigung zu Fischen“, schildert der 90er.

Nach seiner Rückkehr nach Augsburg wurde er in der Fuggerstadt in mehreren Gastronomiebetrieben als „Chef am Herd“ tätig, verlor aber nie die Freude am Vereinsleben der Ortlfinger Fischer. „Wir haben“, so Josef Eser, „seit Jahren bei jedem Fest regen Zulauf aus der ganzen Region, denn unsere Fischspezialitäten kommen bei den Gästen bestens an.“

Auch heuer hatte das Speisenangebot für jeden Gaumen etwas zu bieten. Es reichte von der feinen Fischsuppe „Schmuttertaler Art“, Fischküchle mit hausgemachtem Kartoffelsalat sowie Zanderfilet mit Senfsoße in Bierteig. Die Spezialität Fischklößchen in Kräuterrahm mit Gemüsereis bereicherte die Speisenauswahl. „Dieses Gericht findet reißenden Absatz“, so ein sichtlich zufriedener Christian Wagner. Stolz sind die „Köche besonders darauf, dass alle Produkte inklusive Lachsersatz sowie Soßen und Remouladen selbst gefertigt werden. „Alle Produkte sind mit Kräutern und Zutaten aus der heimischen Region hergestellt“, erklärt der Vorsitzende.

Natürlich war bei diesen seit Monaten anhaltenden hohen Temperaturen mit gekühlten Getränken gegen den Durst gesorgt, und Freunde von Kaffee und Kuchen kamen ebenfalls auf ihre Kosten. Wer noch nicht genug von den servierten leckeren Fischgerichten hatte, konnte sich eine Makrele oder eine geräucherte Forelle mit auf den Nachhauseweg nehmen.

Dass im Fischerverein Ortlfingen-Nordendorf die Welt in Ordnung ist, viel Wert auf Geselligkeit und ein aktives Vereinsleben gelegt wird, beweisen die jährlich steigenden Neueintritte. Derzeit gehören dem Verein 286 Mitglieder, davon 41 Jugendliche, an, die sich mit großem Engagement an Veranstaltungen und Wettbewerben beteiligen. „Wenn man Helfer und Unterstützer braucht, sind unsere Vereinsmitglieder, ohne dass man lange bitten und betteln muss, vor Ort und unterstützen unsere Aktivitäten“, lobt Wagner den guten Zusammenhalt im Fischerverein.

Themen Folgen