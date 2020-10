11:30 Uhr

Von Polizei gefesselt: Betrunkene Autofahrerin bespritzt Polizisten mit Blut

Eine offenbar völlig betrunkene Autofahrerin wehrt sich in Diedorf massiv gegen die Maßnahmen der Polizei. Die 41-Jährige bespritzte Beamte mit Blut.

Von Philipp Kinne

Völlig uneinsichtig zeigte sich eine 41-Jährige aus Diedorf während einer Kontrolle der Polizei. Am Montag gegen 22.30 Uhr fiel einem 22-jährigem Autofahrer auf, dass die Frau mit ihrem Wagen in Schlangenlinien von Oggenhof kommend in Richtung Diedorf fuhr. Er merkte sich das Kennzeichen des Wagens und meldete den Vorfall der Polizei.

41-jährige Diedorferin muss von Polizei gefesselt werden

Als die Beamten die 41-Jährige, die inzwischen zu Hause angekommen war, zu Rede stellten, drehte die Frau offenbar völlig durch. Laut Polizei stand die Frau sichtlich unter Alkoholeinfluss. Deshalb ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Das passte der Frau allerdings überhaupt nicht. Unter Androhung und Anwendung von unmittelbaren Zwang musste sie gefesselt zur Dienststelle gebracht werden. Auch dort wehrte sie sich massiv gegen die vom angerufenen Arzt durchzuführende Blutentnahme. Währenddessen mussten die Polizisten die 41-Jährige festhalten. Dabei wurden die Beamten verletzt und von der Frau mit Blut bespritzt.

Auch der Freund der Frau störte den Einsatz der Polizeibeamten

Während des gesamten Ablaufs der polizeilichen Maßnahme am Wohnobjekt und später auf der Dienststelle störte der 28-jährige Freund der 41-Jährigen durch provokatives Verhalten, teilt die Polizei mit.

Die Beamten stellten den Führerschein der Frau sicher. Nun muss die Frau nicht nur mit einer Anzeige wegen einer Trunkenheitsfahrt rechnen. Angezeigt wurde sie auch wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Sachbeschädigung.

