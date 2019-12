vor 3 Min.

Von „Romeo und Julia“ bis „La La Land“

Diedorfer und Veroneser feiern musikalische Partnerschaft mit gemeinsamem Auftritt. Der langjährige Dirigent Georg Miller wird zum Ehrenmitglied ernannt

Von Inge Christopher

Auf das Herbstkonzert des Musikvereins Diedorf durfte man gespannt sein: Zum ersten Mal spielte das Orchester unter der Leitung seines neuen Dirigenten Michael Werner. Gleichzeitig wurde auch das 30. Jubiläum der Partnerschaft mit dem Corpo Bandistico Arrigo Boito aus San Michele Extra bei Verona mit diesem gemeinsam veranstalteten Konzert in der Aula des Gymnasiums gefeiert. Der Festabend mit einem anspruchsvollen Programm aus Filmmusik, zeitgenössischer Blasmusikliteratur und klassischen Werken kam beim Publikum sehr gut an. Geehrt wurde an dem Abend zudem der langjährige Diedorfer Dirigent Georg Miller.

Den ersten Teil des Abends gestalteten die Gäste aus Verona. Giovanna Combatti, die zusammen mit Delia Marcotto moderierte, ging kurz auf die Geschichte des Corpo Bandistico ein. Die Kapelle wurde bereits 1873 gegründet. Auf der Suche nach einem Partnerverein in Deutschland stieß man über private Kontakte vor 30 Jahren auf Diedorf. Die 1989 gegründete musikalische Partnerschaft hält bis heute an. Jeweils sechsmal hat man sich bisher in Verona und Diedorf besucht.

Als Auftakt wählten die Musiker ein ganz typisches Veroneser Thema, nämlich die Geschichte von Romeo und Julia. Unter der Leitung von Piergiorgio Rossetti spielte die Kapelle sehr einfühlsam das berühmte Liebesmotiv von Nino Rota aus dem gleichnamigen Film. In das wirbelnde Paris zu Ende des 19. Jahrhunderts führte die von Michael Brown arrangierte Musik aus dem Film und dem Musical „Moulin Rouge“.

Mit der ebenfalls von Michael Brown für Blasorchester arrangierten Filmmusik zu „La La Land“ wurde man mit flotten an die 1950er-Jahre erinnernden Klängen in die Filmstadt Los Angeles versetzt. Mit großem Beifall wurden Melodien aus George Bizets Oper „Carmen“ bedacht ebenso wie das wunderbar schwungvoll vorgetragene „ New York, New York“ in einem Arrangement von Ted Parson.

Mit einer Überraschung wartete der Musikverein Diedorf nach der Pause auf. Von dem der Bühne gegenüberliegenden Balkon aus wurde die klanggewaltige Fanfare aus der Oper „Libue“ von Bed˘rich Smetana angestimmt. Diese diente als festliche Einstimmung auf die Verabschiedung und Ehrung des langjährigen Diedorfer Dirigenten Georg Miller. Der Vorsitzende Thomas Wittling dankte dem „Ausnahmemusiker Georg Miller“ für 31 Jahre erfolgreicher Arbeit beim Musikverein Diedorf. Unter seiner Leitung habe man sich zu einem der Top-Orchester des Bezirks 15 des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes entwickelt.

Mit einer Urkunde wurde Georg Miller schließlich zum Ehrenmitglied und Ehrendirigenten ernannt. Zur großen Freude des Publikums dirigierte Miller noch einmal die Polka „Neuer Schwung“ und übergab dann ganz konkret den Taktstock an seinen Nachfolger Michael Werner.

Moderator Thomas Mohr führte die Zuhörerschaft durch den zweiten Teil des Abends. Aus der Komposition „New London Pictures“ von Nigel Hess dirigierte Michael Werner die Sätze „Millenium Bridge“ und „London Eye“. Ein ganz besonderes Glanzlicht bildete die Komposition „Jungle“ von Thomas Doss. Mit vollem Einsatz schufen die Musizierenden Dschungelatmosphäre. Dabei wurden auch verschiedene Lichteffekte eingesetzt, und plötzlich sausten auch maskierte Kinder durch die Aula.

Die musikalische Reise endete schließlich wieder in England. Dass der für seine Brutalität berüchtigte König Heinrich VIII. auch ein talentierter Komponist war, ist wenig bekannt. Das im frühen 16. Jahrhundert geschriebene Lied „Pastime with Good Company“ mit wuchtigem Trommelklang und hymnischen Bläsern setzte einen mitreißenden, opulenten Schlusspunkt des Diedorfer Programmteils. Wie es bei einer Partnerschaft üblich ist, kamen noch beide Musikkapellen auf der Bühne zusammen und interpretierten gemeinsam das Stück „La vita è bella“ aus dem gleichnamigen Film. Die Diedorfer und Veroneser Musiker wurden nach dem außergewöhnlich langen, aber stets kurzweiligen Konzert erst nach einigen Zugaben entlassen.

