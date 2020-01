vor 58 Min.

Von Schafkopf bis Tanztee

Was an Veranstaltungen in den Augsburger Stadtteilen geboten ist

Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen Augsburgs.

Die Geschichte „Boje hebt ab!“ wird am Dienstag, 21. Januar, um 15.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, Ulmer Straße 72, vorgelesen. Kinder ab vier Jahren können an der kostenlosen Vorlesestunde teilnehmen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Ein Tanztee mit Harry Rinninger findet am Donnerstag, 23. Januar, von 14.30 bis 17 Uhr in der Albaretto-Hotelresidenz 50 plus, Luther-King-Straße 4a, Lounge in Haus 1, statt.

Was war früher im Winter los? Marianne Schuber erzählt über „Die Winterszeit im alten Oberhausen“ am Mittwoch, 22. Januar, um 14.30 Uhr im Oberhauser Museumsstüble, Zollernstraße 91.

Der Schafkopfclub Pfersee 1 veranstaltet einen Preisschafkopf am Samstag, 25. Januar, um 19.30 Uhr in der Gartenkantine Uhlandwiese, Uhlandstraße 105. Anmeldung ist möglich unter Telefon 0176/ 84033645 ab 18 Uhr.

„Qigong für den Alltag“ bietet der Kneippverein Augsburg auch für Nichtmitglieder an. Kursbeginn ist am Donnerstag, 30. Januar, um 17 Uhr im Gymnastikraum der Pfarrei Herz Jesu, Franz-Kobinger-Straße 10. Der Kurs umfasst 16 Einheiten mit 60 Minuten. Anmeldung bei Kursleiterin Maria Prinzing, Telefonnummer (ab 19 Uhr) 08204/600. (mus)

