00:34 Uhr

Von „Sehnsucht“ gebeugt

Die Künstlergruppe „Spur19“ stellt im Gersthofer Rathausfoyer aus. Geboten werden in Gemälden und Collagen verarbeitete Szenen, Notizen, Wahrnehmungen aus dem Jahr 2019. Eine abwechslungsreiche Mischung

Von Gerald Lindner

Sie sind als Künstler befreundet, haben aber für sich jeweils einen eigenen Stil: Arbeiten der Künstlergruppe „Spur19“ zeigt die neue Ausstellung des Kulturkreises Gersthofen im Rathaus. Die Bandbreite reicht dabei vom fotorealistischen Gemälde bis zur abstrakten Welt aus Farbfeldern und geschwungenen Linien.

Edyta Deniz-Deluga, Brigitte Weber und Klaus Fliege erarbeiteten kurzfristig die Schau, als die beiden zunächst geplanten Künstler absagten. Doch herausgekommen ist eine vielseitige, durchaus auch zueinander passende Werkauswahl.

Alle befassen sich mit „Spuren“ die in diesem Jahr zu sehen sind – blicken auf kurze Szenen am Rande des Geschehens oder einfach Motive, die Gefühle auslösen. Dabei geht Klaus Fliege meist nahezu fotorealistisch vor: Seine beiden großformatigen Bilder „pink love“ und „blue boy“ zeigen jeweils denselben, sitzenden Teddybären, allerdings blickt dieser den Beobachter einmal in leuchtendem Pink, das andere Mal in kühlem hellen Blau vor dunklem Hintergrund treuherzig an.

Dem Betrachter ins Auge blicken bei „rabbit“ ein überlebensgroßer Hase und bei „pig“ streckt ein lebensgroßes Schwein seinen Rüssel gleichsam aus dem Bild heraus.

In der kleinen Serie „grid 1-3“ lässt Klaus Fliege wiederum gedeckte dunkle Farben in vielen Strukturen ineinanderfließen.

Ausdrucksstark ist das großformatige Gemälde „Sehnsucht“ von Edyta Deniz-Deluga: Ein kleiner Junge ist traurig über einen Schemel gebeugt. Auch das Gersthofer Jubiläum hat seine Spuren im Werk der Künstlerin hinterlassen: „50 Jahre Stadt“ bietet eine Kombination von Wahrzeichen. Dominant ist der Wasserturm im Vordergrund, hinter welchem die Glasfassade des Ballonmuseums durchscheint.

Eher düster erscheinen die vier Bilder der Serie „Bee“. Mit viel Schwarz und gedeckten Farbtönen sind sehr stilisiert Bienen zu erkennen – allerdings ist mindestens eine davon tot. „Verkrochen“ hat sich eine kauernde Gestalt. Und um nichts von der Realität mitzubekommen, hat sie sich Kopfhörer aufgesetzt.

In der Ausstellung zu sehen sind auch eine Reihe von Stadtszenen aus Augsburg. So zeigt Edyta Deniz-Deluga beispielsweise den „Herkules“ auf dem berühmten Brunnen sowie zwei Varianten des Hotelturms. Bei den vier Bildern der Serie „Wax“ verbindet sie klare schwarze Linien, die beispielsweise zwei Kinder beim Spielen zeigen, mit der verschwimmenden Wirkung des Blicks durch dünnes Wachspapier.

Darstellungen von Motiven im städtischen Umfeld bilden eine Klammer in der Ausstellung: Brigitte Weber greift unter dem Motto „Urbane Szenen“ in Collagen grafisch bearbeitete Fotos von Häuserzeilen auf und übermalt sie, bricht sie auf – sie geraten gegenüber einer meist dunklen Welt in den Hintergrund. Diese sind auch in zwei Sammlungen als kleine Formate zueinander gruppiert – ein Stadtmoloch im Kleinen entsteht dadurch.

Die gedeckten Weißtöne eines Schneefelds im fahlen Winterlicht greift Brigitte Weber hingegen in der Arbeit mit dem ironischen Titel „Winterbunt“ auf: Für echte Farben ist in dieser Jahreszeit und in dieser stilisierten Landschaft kein Platz. Daneben schafft Brigitte Weber auch immer wieder großformatige abstrakte Landschaftsgemälde, in denen ovale Gebilde mit strengen Linien und weiten, jeweils abschattierten Farbfeldern in spannungsreichem Kontrast stehen. Diese Farbwelt erscheint durchaus hell und lebendig.

„Spur19“, bis zum 14. November jeweils Montag von 8 bis 12 und 13.30 bis 16.30 Uhr, Dienstag und Freitag von 8 bis 12 Uhr, Mittwoch von 8 bis 13 Uhr sowie Donnerstag von 8 bis 12 und 13.30 bis 18 Uhr im Gersthofer Rathausfoyer.

Themen folgen