11.03.2020

Von der „Hoamat“ bis weit weg

Toni Bartl, Juri Lex und Andy Asang sind „Knedl & Kraut“ und machen in der Stadthalle Gersthofen Halt mit ihrer „Bayerischen Weltreise“.

Die Musiker von Knedl & Kraut begeistern mit einer „Bayerischen Weltreise“ mit skurrilen Instrumenten ihre Fans

Von Diana Zapf-Deniz

Sie sind originell, ideenreich und unterhaltsam. Ihr Programm ist eine bunte Mischung aus Stubenmusik, Konzert und Comedy: Toni Bartl, Juri Lex und Andy Asang legten als Formation Knedl & Kraut in der Stadthalle Gersthofen einen Zwischenstopp mit ihrer „Bayerischen Weltreise“ ein. Rund 300 Besucher überwiegend älteren Semesters begeisterten sich für das geniale Trio. Im Flug „0815“ begaben sich die Zuschauer nun also auf die musikalische Reise.

Toni erzählte zu jedem Land und Instrument eine kurze Geschichte. Doch die Instrumente sind bis auf Juris Geige, Andys Kontrabass und Tonis Steirischer Harmonika alle selbst gebastelt. Da wird „Habanera“ aus Georges Bizets „Carmen“ mit einer „Teekesselvioline“ und einer „Weinkistlgitarre“ sowie leeren Cremetuben mit Pfeifen dran gespielt. Klingt komisch? Nein, ganz und gar nicht. Klingt hervorragend! Absolut sehenswert ist der „Tubi-Bubi“, der mit vielen leeren Tuben, die am Körper befestigt sind, Lieder spielt, indem er mal mit dem Kopf, mal mit dem Kinn oder den Beinen die Tuben drückt.

Die drei Musiker musizieren mit allem, was ihnen in die Finger kommt. Da dient ein Abflussrohr als Didgeridoo und mit Saugstopfen wird mal eben „Wenn ein Schlumpf zur Party geht“ gespielt. Der „Herr Oberlehrer“, Juri, ehemals tatsächlich ein Gymnasiallehrer, fiedelt wie ein echter Ire zur bekannten Riverdance-Melodie. Wogegen Andy dann lieber wieder den echten deutschen Schlager mit eigenen frechen Texten präsentiert. Da wird aus Roland Kaisers „Santa Maria“ im Handumdrehen „I mog koi Fanta Maria“. Das Publikum geht mit, klatscht und freut sich über bekannte Melodien und die ausgefallene, fetzige Unterhaltung. Immer wieder kehren die Vollblutmusiker von „Weit weg“ zurück in die „Hoamat“, wie das Bühnenbild passend zeigt.

Und dazwischen steht die Freiheitsstatue. Deshalb durfte New York natürlich nicht fehlen. Dort gaben sie mit einem Autohupenklavier und sämtlichen Tonhöhen und Klangfarben Frank Sinatras Hit „New York, New York“ zum Besten. Und wenn sie schon bei Autoteileinstrumente waren, legten sie erst richtig los. Mit Auspuff-Querflöte und Blechtankgitarre rockten sie „The Final Countdown“ von Europe und rissen damit alle mit. Für die Bergleute des Berchtesgadener Salzbergwerkes haben sie extra „Glück auf“ komponiert und begleiten dies mit einem „Löffler“ und heimatlichem Dreigesang. Toni präsentierte als „Weltmeister der Steirischen Harmonika“ wunderschön seine Steirische. Seine Heimat Garmisch Partenkirchen samt seiner Kaiserschmarrn-Alm wurden selbstverständlich auch bereist. Konzertfeeling kam mit „Try me“ von James Brown – gesungen von Andy – auf. Juri hatte mit seiner „Handorgel“, also wirklich nur seinen Händen und seinem Mund, den Hummelflug von Nikolai Rimski-Korsakow auf Lager. Gegen Ende gab es noch mal richtig etwas zu lachen mit dem „Münchner im Himmel“, der durchaus auch den sächsischen und österreichischen Dialekt beherrscht.

Toni Bartl fallen immer wieder neue Konzepte ein. Seit bald zwei Jahrzehnten tourt er mit unterschiedlichsten Programmen und Erfindungen durch die Welt, ob mit den „Alpin Drums“, dem „Wertstofforchester“, „Recyklang“, „Auto di Takt“ oder dem „Alpen Sperrmüll“. Knedl & Kraut ist sicherlich eine äußerst gelungene Variation aus allem. Bartl hat Ideen, die faszinieren und beim Publikum großen Anklang finden. So auch in Gersthofen. Der Applaus war dem wunderbaren Trio gewiss.

