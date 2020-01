vor 21 Min.

Von der Kunst zur Politik und wieder zurück

Nach zwei Amtsperioden als Bürgermeisterin in Kutzenhausen ist jetzt für sie Schluss: Silvia Kugelmann kandidiert nicht mehr für das Amt und sucht beruflich ein neue Herausforderung.

Exklusiv Silvia Kugelmann zieht sich aus dem Bürgermeisteramt in Kutzenhausen zurück. Trotz Beschimpfungen und Morddrohungen will sie die Erfahrung nicht missen. Ein Interview.

Von Siegfried P. Rupprecht

Zwei Legislaturperioden als Bürgermeisterin sind genug, sagt Silvia Kugelmann. Die Gemeindechefin hat nach reiflicher Überlegung schon frühzeitig verkündet, nicht mehr für das Bürgermeisteramt zu kandidieren. Wir sprachen mit ihr, warum sie aufhört, was Kommunalpolitik für sie bedeutet, welche Themen für die Gemeinde wichtig sind und wie es bei ihr weitergeht.

Sie haben Ihren Entschluss, die politische Arbeit in ihrer Heimatgemeinde Kutzenhausen mit Ablauf dieser Legislaturperiode aufzugeben, schon früh bekannt gegeben. Warum?

Silvia Kugelmann: Meine Entscheidung habe ich bereits vor rund eineinhalb Jahren öffentlich gemacht. Dafür waren zwei Gründe ausschlaggebend. Zum einen wollte ich eventuelle Spekulationen um meine Person schon frühzeitig ein Ende bereiten, zum anderen allen Parteien und Wahlgruppierungen genügend Zeit einräumen, geeignete Kandidaten für die Kommunalwahl 2020 zu gewinnen.

Warum hören Sie auf?

Kugelmann: Es war keine leichte Entscheidung. Nach 24 Jahren als Gemeinderätin und Bürgermeisterin sehe ich meine Zukunft aber weder im Bürgermeisteramt noch im Gemeinderat von Kutzenhausen. Meine persönlichen Wege gehen künftig weiter in Richtung Kunst und Kultur. Freies Gestalten, Kreativität und kulturelle Themen sind meine Wurzeln. Zudem habe ich begonnen aufzuschreiben, was mich die letzten Jahre beschäftigt hat. Dafür benötige ich den notwendigen Freiraum, um meine Ideen zu entwickeln und zu verwirklichen.

Was bedeutet für Sie das Bürgermeisteramt?

Kugelmann: Das damit verbundene große Maß an Verantwortung, Wissen und Sachkenntnis ist für mich ein hohes Gut. Die Arbeit für die Menschen der Gemeinde und die damit einhergehenden vielfältigen Aufgaben waren und sind eine Herausforderung, die ich gerne mit voller Kraft und einem hohen Maß an Einsatzbereitschaft angenommen und getragen habe. Das macht das Bürgermeisteramt auch zu einer reizvollen und anspruchsvollen Tätigkeit. Die Kommunalpolitik war und ist für mich immer eine Herzensangelegenheit. Sie betreibe ich auch solange ich noch in der Verpflichtung für meine Gemeinde stehe.

Wie bewerten Sie die heutige Kommunalpolitik?

Kugelmann: Die Aufgaben haben sich in den vergangenen fünf Jahren stark gewandelt. Heute geht es viel um soziale Themen, den Datenschutz und die allgemein zunehmende Verwaltung. Kommunalpolitik ist die Arbeit direkt am Puls der Zeit, an der Front für die Menschen, ohne Netz und doppelten Boden. Um das alles stemmen zu können braucht es Einigkeit. Meine Arbeit im Kreistag hat zusätzliche Erfahrungen in mein Leben gebracht.

Seit Beginn Ihrer Amtszeit führen Sie eine Minderheitenregierung im Gemeinderat. Wie gehen Sie damit um?

Kugelmann: Viele Politiker scheuen diese Konstellation, da zu jedem Beschluss Mehrheiten im Gremium notwendig sind. Wohlwissend, dass das die Arbeit schwerer macht, ist dies jedoch die demokratischste Form der Beschlussfassung. Vielen Bürgern ist jedoch nicht klar, dass die Bürgermeisterin bei den Abstimmungen auch nur eine Stimme besitzt.

Welche Themen waren und sind für Sie die wichtigsten?

Kugelmann: Das ist eine lange Liste: Die Sicherung von guten Lebensbedingungen für Familien in der Gemeinde gehört ebenso dazu wie die Kinderbetreuung mit genügend Platz für die Kinder in der Kinderkrippe, der Erweiterung des Kindergartens, dem Ausbau der Mittagsbetreuung und der energetischen Sanierung des Schulgebäudes. Zudem war Kutzenhausen die erste Gemeinde, die flächendeckend eine DSL-Versorgung vorzuweisen hatte. Der Schienennahverkehr wurde durch den Bau des Park-and-ride-Platzes gestärkt. Der Bau des Jugendverkehrsübungsplatzes dient zur Sicherheit unserer Kinder. In vielen Bereichen wäre ich gerne weiter als zum jetzigen Zeitpunkt.

Was steht in der Gemeinde weiter an?

Kugelmann: Zu nennen sind unter anderem der Neubau des Feuerwehrgerätehauses und die auf Hochtouren laufende Freibadsanierung. Die Raumnot von Kindergarten und Kinderkrippe wird derzeit optimal in einem Gesamtkonzept gelöst. Vorbereitet sind die Städtebauförderung und die Vollmitgliedschaft im Staudenwasserzweckverband. Der Hochwasserschutz in Rommelsried steht vor der Umsetzung. Die Nachfrage nach Wohnbauflächen hält unvermindert an. Das alles sind Projekte, die unverzichtbar für eine funktionierende Gemeinde sind.

Wie lautet Ihr Fazit nach zwei Legislaturperioden als Bürgermeisterin?

Kugelmann: Eine tiefe Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Ich habe viele tolle Menschen kennengelernt und Einblicke in alle Bereiche der Gesellschaft erfahren dürfen sowie für meine Gemeinde wichtige Entwicklungen und Projekte vorantreiben und umsetzten können. Obgleich es auch weniger schöne Erlebnisse gegeben hat. Ich war Hassbriefen, Beschimpfungen und Morddrohungen ausgesetzt. Darüber habe ich öffentlich gesprochen, nicht um zu jammern, sondern für die zu sprechen, die nicht den Mut dazu aufbringen. Denn wer aus Scham schweigt, deckt damit die Täter. Das alles hat mich auch für mein weiteres Leben starkgemacht. Ich wünsche mir, dass die Menschen verstehen, dass wir nur gemeinsam und respektvoll im Miteinander etwas bewirken können. Und so heißt es jetzt für mich: Auf zu neuen Ufern und zu einem neuen Lebensabschnitt, auf den ich mich ab Mai 2020 sehr freue.

