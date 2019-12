vor 25 Min.

Von der Unschärfe der Liebe

Die Zwei-Personen-Komödie „Heisenberg“ sorgt in Neusäß für Lacher. Doch es geht auch um Hintergründiges

Von Thomas Hack

Alles beginnt mit einem Kuss in einer Londoner Bahnhofshalle, ein Kuss zwischen einer schrillen jungen Dame namens Georgie und dem distinguierten, älteren Metzgermeister Alex Priest. Obwohl dieser Akt der Zuneigung offensichtlich auf einer reinen Verwechslung beruht, wirbelt dieser das Leben dieser beiden Personen gehörig durcheinander – sehr zum Vergnügen der Besucher in der Neusässer Stadthalle.

Das Zweipersonenstück „Heisenberg“ von Simon Stephens lebt vor allem davon, dass sich zufällig zwei Einwohner der britischen Hauptstadt begegnen, die in Verhalten und Charakter unterschiedlicher nicht sein könnten: Die quirlige Georgie Burns (Anna Stieblich) sprüht vor Energie und zeichnet sich durch ein draufgängerisches Ungestüm aus. Der 75-jährige Alex Priest (Charles Brauer) hingegen ist von schüchterner Natur und versteht es mit Bravour, seine abwehrende Zurückhaltung in höfliche, beinahe aristokratische Worte zu verpacken. Dennoch nimmt die Liebe ihren vorbestimmten Lauf, denn ein Umstand scheint wesentlich stärker als sämtliche Gegensätze der Protagonisten zu wirken: Beide leiden nach herben menschlichen Verlusten an einer quälenden Einsamkeit.

Was auf den ersten Blick wie ein weiterer Aufguss einer altbekannten Thematik klingen mag, wurde in der Komödie „Heisenberg“ auf völlig andere Weise in Szene gesetzt: Durch die ständig wechselnde Stimmungslage der jungen Georgie sowie deren hanebüchenen Lügengeschichten wird eine Situationskomik immer wieder neu aufgelegt und Alex schließlich in eine Geschichte hineingezogen, in welcher sich störende Gegensätze immer mehr aufzulösen scheinen. Dabei dominierten nicht hochtrabende Dialoge die Bühne, sondern einfach gehaltene Zwiegespräche, die teilweise so übertrieben stupide gehalten waren, dass sie schon wieder urkomisch wirkten („Ich bin Killerin, ... nein, Kellnerin“). Hier traf bitterböser Sarkasmus auf primitivste Anarchie, individuelle Persönlichkeiten kontrastierten mit nüchternem Pragmatismus. Zwischen dem eigentlichen Geschehen wurden aber durchaus auch ernsthaftere Themen angesprochen, wie Klimawandel, Handysucht oder die Bewältigung von Alter, Verlust und Tod. Doch genau vor der Pause kam dann der große Wendepunkt der Geschichte: Georgie gesteht, dass der Bahnhofskuss lediglich inszeniert war und sie in Wirklichkeit etwas völlig anderes von Alex will ...

Die originelle Inszenierung wäre wohl nicht halb so unterhaltsam gewesen, wäre sie nicht perfekt auf die beiden Profi-Schauspieler zugeschnitten: Anna Stieblich („Türkisch für Anfänger“) und Charles Brauer („Tatort“) vermochten es, die unterschiedlichen Charaktere derart überzeugend darzustellen, dass man bei vielen Szenen schon echtes Mitleid empfinden mochte. Jedes einzelne Wort traf ins Schwarze und jede einzelne Gefühlsregung wurde durch glaubhafte Mimik und Körpersprache in perfekter Weise untermalt. Bleibt am Ende nur noch die Frage, weshalb das international gefeierte Stück überhaupt „Heisenberg“ heißt. Genau hierin zeigt sich eine weitere, gut versteckte Ebene der Inszenierung: Der Wissenschaftler Werner Heisenberg war der Begründer der Quantenphysik und postulierte in seiner „Unschärferelation“, dass sich beobachtete Dinge durch die Betrachtung selbst verändern. Heisenberg hatte damals winzige Atome im Sinn, doch Autor Simon Stephens verlegte diese Quantenwelt in das ebenfalls „unscharfe“ Reich der Liebe: Die Geschichte ist letztendlich nichts anderes als ein großes Experiment, in welchem zwei winzige Teilchen miteinander verschmelzen sollen. Während der Kuss die unvermeidliche Kettenreaktion in Gang setzt, verändern sich die menschlichen Teilchen durch Beobachtung ständig gegenseitig – bis es am Ende zur großen Kernverschmelzung kommt.

Themen folgen