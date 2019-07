00:32 Uhr

Vor 70 Jahren gab es hier so viele Schüler wie heute

In den 1950er-Jahren war der Bau eines Freibads in Täfertingen im Gespräch. Doch dann entschieden sich die Gemeinderäte des damals noch eigenständigen Dorfes für den Neubau der Schule, in dem die Kinder bis heute lernen.

Ehemaliger Bürgermeister Josef Bigelmeier führt in Täfertingen Viertklässler durch die Geschichte des Dorfes

Die 22 Buben und Mädchen der vierten Grundschulklasse Täfertingen staunen: Dass in den Nachkriegsjahren 80 Schüler in acht Klassen von nur zwei Lehrern gleichzeitig unterrichtet wurden, dass können sie kaum glauben. Josef Bigelmaier, der letzte Bürgermeister vor der Eingemeindung des Dorfes nach Neusäß, weiß es aber noch ganz genau. Er hat selbst zwischen 1950 und 1958 den Unterricht im alten Schulhaus gegenüber der Pfarrkirche besucht. „Die einen haben einen Aufsatz geschrieben, die anderen gerechnet oder gelesen. Und die 1. Klasse hatte anfangs eh nur zwei bis drei Stunden am Tag Unterricht“, erzählt er.

Bigelmaier nimmt die Viertklässler, heuer mit ihrer Lehrerin Diana Wenninger, wie alljährlich kurz vor Ferienbeginn, mit auf eine besondere Unterrichtseinheit. Er schildert bei einem historischen Rundgang, wie die Täfertinger vor rund 70 Jahren lebten.

Dass in den Nachkriegsjahren fast genauso viele Kinder die Schulbank drückten wie heute, hatte seinen Grund: Das Dorf nahm damals 200 Flüchtlinge aus Ostpreußen und dem Sudentenland auf. Viele Buben und Mädchen waren unterernährt; deshalb hatten die Amerikaner bis 1949 eine Schulspeisung eingeführt, bei der es in der Pause Kakao und kleine Gericht wie Nudeln gab. Und später versorgte die Pfarrköchin, die alle nur „Fräulein Dora“ riefen, die Kinder mit selbst gebackenem Kuchen.

An zwei Tagen in der Woche, so berichtet Josef Bigelmaier, mussten die Kinder auch am Nachmittag in die Schule, samstags stets bis Mittag.

In den Fünfzigerjahren plante der Täfertinger Gemeinderat ein eigenes Freibad. Es sollte auf dem Gelände des heutigen Schulsportplatzes entstehen. Zum Glück machten die Dorfpolitiker eine Kehrtwendung: Weil die alte Schule zu klein wurde, legte die Gemeinde die Freibadpläne zu den Akten und baute stattdessen das heutige Schulhaus mit wunderschönem Blick ins Schmuttertal. Täfertingen war früher ein echtes bäuerliches Dorf mit 42 Milchbauern, heute gibt es keinen einzigen mehr.

Drei Landwirte sind noch aktiv, darunter Reinhard Wiedenmann, der mit seinem Sohn rund 400 Jungbullen züchtet. Bei einem Besuch seines Hofes, der seit 1746 in Familienbesitz ist, erfuhren die Kinder, wie die jungen Kälber gefüttert werden.

Wie früher auf dem Land üblich, war auch Täfertingen ein Selbstversorgerdorf. Dass heißt es war ein Ort mit Handwerkern, Brauerei, Metzgerei und einem Bäcker, der an den Samstagen den großen Ofen anheizte und in dem die Frauen ihren Kuchen backen durften. Es gab ein Waschhaus und ein Milchhäusl, in dem die Kannen zum Abtransport bereitstanden. (AL)

Themen Folgen