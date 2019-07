16:30 Uhr

Vorbei ist vorbei: Schulzeit endet mit einem tollen Ball

In Fischach verlassen 78 Jugendliche die Schule mit dem Abschlusszeugnis. Weshalb Eltern und Lehrer besonders stolz sind.

Auch für einen Ball bietet die Fischacher Staudenlandhalle den perfekten Rahmen. Dies bewies sie am Freitag, als 78 Schülerinnen und Schüler ihre Zeugnisse bekamen und mit einem rauschenden Fest von der Schule Abschied nahmen. Den offiziellen Teil eröffnete Rektorin Elisabeth Kick mit Worten des Dankes und der Anerkennung für die Leistungen der Jugendlichen, für die Unterstützung der Eltern und für den Einsatz der Lehrkräfte. Schließlich haben 88 Prozent der Neuntklässler die Prüfungen zum Qualifizierenden Abschluss bestanden und alle Zehntklässler den mittleren Bildungsabschluss erreicht. Sie hatten seit der siebten Klasse im M-Zweig die Möglichkeit auf dieses Ergebnis hinzuarbeiten.

Rektorin: Ihr könnt wirklich stolz sein

Ihren nun Ehemaligen wünschte die Rektorin, „dass ihr stolz seid auf Erreichtes und neugierig in den neuen Lebensabschnitt geht“. Als Vorsitzender des Schulverbands Fischach-Langenneufnach war es Fischachs Bürgermeister Peter Ziegelmeier „eine Freude zu gratulieren“. Er würdigte den Anteil der Lehrkräfte am Erfolg und meinte augenzwinkernd: „Wer es in der Fischacher Schule geschafft hat, der schafft es überall.“ Auch sagte er der Rektorin weiterhin größtmögliche Unterstützung zu. „Stolz“, dies griff auch die Vorsitzende des Elternbeirates, Tanja Prieglmeir, auf. Der sei in den Augen der Eltern und der Lehrkräfte zu sehen, sagte sie und rief die Jugendlichen auf, mutig und zuversichtlich ins Leben zu gehen.

Nach „Nothing breaks like a heart“, gesungen von Sarah Genz aus der Klasse 10bM, dankten die Klassensprecher für die gute Zeit an der Schule und erinnerten an manch fröhliche Situation. Die Lehrkräfte Franz Bossek und Karen Luible fragten nach den Rezepten für den schulischen Erfolg. Doris Klecker und Anja Sitka stellten fest „vorbei ist vorbei“ – Schönes wie Ernstes.

Am Ende wird die Halle zu einem Ballsaal

Schließlich konnten sich die besten Prüflinge über Gutscheine und ein Geschenk freuen. Für das Büfett hatte sich der Elternbeirat, allen voran Tanja Prieglmeir, ein ausgeklügeltes System entwickelt, um dem großen Andrang gerecht zu werden. Ein Tusch der Band „Partyline“ – und Sabine Ulmer und Constantin Schmitt von der Tanzschule Trautz und Salmen führten die Polonaise ihrer Tanzschüler an. Ein fröhlicher Ball setzte den glänzenden Schlusspunkt der Schulzeit. (lui)

