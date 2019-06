vor 34 Min.

Vorfahrt bei Häder genommen: 40000 Euro Schaden

An einer Kreuzung südlich von Häder hat es gekracht.

Die Kreuzung ist für Unfälle bekannt. Nun hat es erneut gekracht. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt.

Ein Schaden von rund 40000 Euro entstand am Mittwochmorgen gegen 7.20 Uhr an der Problemkreuzung südlich von Häder: Ein Fahrzeug, dass aus Richtung Mödishofen kam, nahm einem anderen Wagen die Vorfahrt.

Der Zusammenprall war so heftig, dass beide Fahrzeuge in einen Grünstreifen geschoben wurden. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Öl lief aus und musste gebunden werden. An beiden Autos entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden. (mcz)

