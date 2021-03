vor 16 Min.

Vorfahrt missachtet: 10.000 Euro Schaden in Gabelbach

Ein Autofahrer übersieht an einer Kreuzung in Gabelbach eine "Rechts vor links"-Situation und stößt mit einem anderen Wagen zusammen.

Am Dienstagmittag ist ein 52-Jähriger in seinem Nissan auf der Ortsverbindungsstraße von Vallried nach Gabelbach unterwegs, als er an einer Kreuzung die Regel "rechts vor links" missachtet. Er stieß laut Polizei mit einem 74-jährigen Opel-Fahrer zusammen und verursachte einen Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro. (mjk)

