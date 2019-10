vor 50 Min.

Vorfahrt missachtet –4000 Euro Schaden

die vorfahrt missachtet hatte ein 81-jähriger Autofahrer in Dinkelscherben.

Da hatte wohl jemand nicht genau aufgepasst in Dinkelscherben.

Verkehrsunfall mit Verletzten in Dinkelscherben-Reischenau: Weil ein 81-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße A 14 Höhe Reischenau ein Stoppzeichen missachtete, kam es nach Angaben der Polizei zu einer Kollision mit dem Auto eines 56-Jährigen. Der 81 Jahre alte Fahrzeuglenker verletzte sich dabei leicht mit einer Beule am Kopf. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 4000 Euro. (lig)

