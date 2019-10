vor 50 Min.

Vorfahrt missachtet: 8500 Euro Schaden

Bei einem Unfall in Langenreichen hat es gekracht. Der Schaden liegt bei rund 8500 Euro.

Die Vorfahrt missachtet hat am Sonntag eine 78-jährige Autofahrerin, die gegen 14.20 Uhr von der Feigenhofer Straße in die Wertinger Straße in Langenreichen einbiegen wollte. Die Frau stieß gegen den Wagen eines 37-Jährigen. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 8500 Euro. (mcz)

