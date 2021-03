12:42 Uhr

Vorfahrt missachtet: Autos stoßen in Holzhausen zusammen

Ein 76-Jähriger nimmt einem 34-Jährigen in Gablingen-Holzhausen die Vorfahrt. Dann kommt es zum Unfall.

Ein 76-jähriger Autofahrer ist am Montag in Gablingen-Holzhausen beim Abbiegen vom Eichenweg in die Staatsstraße 2036 mit seinem Auto in die Beifahrerseite des Wagens eines 34-Jährigen gestoßen. Der Ältere hatte dem Jüngeren laut Polizei die Vorfahrt genommen. Der 34-Jährige kam nach dem Zusammenstoß auf einer Wiese zum Stehen. Insgesamt entstand ein Blechschaden von 20.000 Euro. (mjk)

Themen folgen