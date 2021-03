vor 17 Min.

Vorfahrt missachtet: Unfall bei Wollbach

Weil ein 39-jähriger Autofahrer der Polizei zufolge die Vorfahrt bei Wollbach missachtet hat, fuhr er in den Wagen einer 34-Jährigen.

Von Jana Tallevi

Die Vorfahrt genommen hat laut Polizei Zusmarshausen ein 39-jähriger Autofahrer am Freitag, 19. März, um 13.39 Uhr einer 34-jährigen Fahrerin. Die Folge: drei Verletzte und zwei beschädigte Autos. Der 38-Jährige fuhr zu dieser Zeit auf der Zusmarshauser Straße von Wollbach kommend in Richtung Zusmarshausen. An der Einmündung zur Staatsstraße 2510 missachtete er die Vorfahrtsregelung gegenüber der Fahrerin, die auf der Staatsstraße 2510 von Zusmarshausen in Richtung Landensberg fuhr, es kam zum Zusammenstoß.

Die Fahrerin des Hyundai wurde hierbei im Fahrzeug eingeklemmt und konnte durch die Feuerwehr Wollbach aus dem Wrack befreit werden. Die 34-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Uniklinikum gebracht. Der Fahrer des Skoda erlitt einen Schock. Der 44-jährige Beifahrer des Unfallverursachers wurde ebenfalls leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus nach Günzburg gebracht.

Die Feuerwehr Wollbach war bei dem Unfall im Einsatz

Durch die Kollision ist an beiden Fahrzeugen ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 8000 Euro verursacht worden. Sechs Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Wollbach waren zur Bergung und zum Binden von Betriebsstoffen im Einsatz. Das Wasserwirtschaftsamt wurde vorsorglich informiert.

Lesen Sie auch:

Themen folgen