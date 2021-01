vor 47 Min.

Vorfahrt missachtet: Unfall im Kreisverkehr bei Hirblingen

In einem Kreisverkehr bei Hirblingen ist es am Samstag zu einem Unfall gekommen.

Ein 65-Jähriger passt nicht auf und baut in einem Kreisverkehr bei Hirblingen einen Unfall. Verletzt wird niemand.

Weil ein 65-Jähriger die Vorfahrt eines 26-Jährigen missachtete, kam es am Samstag zu einem Unfall in einem Kreisverkehr bei Hirblingen. Laut Polizei war der 65-Jährige auf der Staatsstraße 2036 südöstlich von Hirblingen unterwegs. Nachdem er die Vorfahrt des jungen Mannes missachtete, kam es zum Unfall. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4500 Euro. (kinp)

Themen folgen