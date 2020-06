vor 17 Min.

Vorfahrt nicht beachtet: Frau wird leicht verletzt

In einem Kreisverkehr an der Neusässer Entlastungsstraße hat‘s gekracht.

Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit hatte Folgen für eine 23-Jährige Autofahrerin bei Neusäß.

Am Dienstag, fuhr die 23-jährige Autofahrerin gegen 12 Uhr an der Entlastungsstraße bei Neusäß in den Kreisverkehr ein. Hierbei übersah sie laut Polizei das Fahrzeug eines 60-Jährigen, der sich gerade im Kreisverkehr befand. Beim Einfahren nahm die 23-Jährige dem 60-Jährigen die Vorfahrt. Er stieß gegen das Heck der Frau, wobei sich ihr Fahrzeug drehte. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von cica 1000 Euro. Die 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen. (lig)

