vor 16 Min.

Vorfahrtsfehler: Unfall mit hohem Schaden bei Horgau

Beim Abbiegen übersieht ein Autofahrer bei Horgau einen anderen Wagen. Es kommt zum Zusammenstoß, der Schaden ist hoch.

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat ein Autofahrer am Mittwoch in Horgau. Der Mann war gegen 19.35 Uhr auf der Staatsstraße in Richtung Augsburg unterwegs und wollte in Richtung Agawang abbiegen.

Der 68-jähriger Seat-Fahrer übersah laut Polizei trotz des Vorfahrtszeichen einen 55-jährigen Audi-Fahrer, der auf der Kreisstraße A5 geradeaus über die Kreuzung ebenfalls in Richtung Agawang unterwegs war. Bei der Kollision entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 13.500 Euro. (thia)

