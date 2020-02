09:51 Uhr

Vorsicht: Betrüger nutzen Rohrnetzspülung aus

Die Wasserleitungen werden derzeit in Gersthofen gespült. Das versuchen Menschen für Diebstähle auszunutzen.

Stadt Gersthofen warnt davor, Fremden Zugang in die Wohnungen zu verschaffen.

Gersthofen Seit dem 27. Januar führen die Stadtwerke Gersthofen zur Entfernung von Ablagerungen in den Trinkwasserleitungen eine Rohrnetzspülung durch. Diese Tatsache möchten sich nun scheinbar Betrüger zunutze machen und geben sich als Mitarbeiter der Stadt Gersthofen aus, teilt die Stadtverwaltung mit.

Betrüger am Telefon oder direkt an Gersthofer Haustüren

Konkret wird vorab telefonisch oder direkt an der Haustür behauptet, dass zur Sicherstellung des Verfahrenserfolgs kurz nach der Spülung in den jeweiligen Bereichen eine Besichtigung der Hausleitungen erfolgen müsse. So verschaffen sich angebliche Stadtwerkemitarbeiter Zugang zu Häusern und Wohnungen, um dort unbemerkt - wie aus vergleichbaren Fällen bekannt – Bargeld oder Wertgegenstände zu entwenden.

Echte Mitarbeiter besitzen Dienstausweise

Die Stadt Gersthofen macht darauf aufmerksam, dass alle Mitarbeiter oder beauftragten Fachfirmen mit einem Dienstausweis zu identifizieren sind und diesen im Regelfall unaufgefordert vorzeigen. „Eine routinemäßige Kontrolle der Hausleitungen nach der Spülung wird nicht durchgeführt“, betont die Rathaussprecherin Ann-Christin Joder.

Im Zusammenhang mit der Überprüfung der insgesamt 4800 Hausanschlüsse ist eine gemeinsame Besichtigung der Hausinstallation generell möglich, jedoch ausschließlich nach telefonischer Terminvereinbarung. Grundlage für diese Besichtigung ist der zurückgesendete Fragebogen, welcher Anfang Dezember an alle Immobilieneigentümer versandt wurde.

Sollten Bürger Besuch oder Anrufe dubioser Art erhalten, bittet die Stadt Gersthofen darum, die Polizei über die Vorkommnisse zu informieren. (AL)

Themen folgen