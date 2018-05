vor 25 Min.

Vorstand des SV hängt drei Jahre an

Dann soll es aber neue Kandidaten in Hainhofen geben

Bei der Jahreshauptversammlung des Hainhofener SV standen heuer neben Jubilarehrungen auch die Neuwahlen des Vorstands an. Der komplette Vorstand, bestehend aus Vorsitzendem Günther Uhrle, stellvertretendem Vorsitzenden Herwig Rolle, Kassier Wolfgang Weiland, Schriftführer Andreas Jedlicka und Beitragskassierin Anna Gruber, wurde in seinen Ämtern bestätigt, kündigte aber am Ende der Sitzung an, sich in drei Jahren bei den nächsten Wahlen nicht mehr aufstellen lassen zu wollen.

Außerdem standen eine Reihe von Ehrungen an. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet: Franz Durner, Siegfried Palme und Peter Weber. Seit 25 Jahren im Verein sind: Alexander Assum, Heribert Binter, Gisela Brugger, Angelika Gründler, Barbara Kunz, Agathe Pilz, Adrian Meissner, Anna-Maria Meissner und Alexander Mayr. (AL)