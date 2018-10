00:37 Uhr

Vorstellungen für die Schlosswiese

Freie Wähler präzisieren Ideen

Meitingen Vor knapp einem Jahr hat FW-Fraktionschef Fabian Mehring den Inhaber des Lehrstuhls für Architektur an der Hochschule Augsburg für ein Kooperationsprojekt zur Zukunft der Meitinger Schlosswiese gewonnen. Nun stellte das Team der Hochschule seine Visionen für die Schlosswiese am Freitagabend im voll besetzten Meitinger Kino vor.

Im Zuge dessen stellte Dr. Mehring klar, was den Freien Wählern im Rahmen des Projekts am Herzen lag: „Wir wollen weder einen Supermarkt noch eine Betonwüste, sondern eine grüne Mitte als attraktives Zentrum für das ganze Lech- und Schmuttertal. Der Schlosspark soll nochmals erweitert werden, die Parkplätze sollen im Untergrund erhalten bleiben, ohne Fläche zu verbrauchen, und es muss Leben auf das Areal, ohne die Nachbarn zu belästigen“, umriss der FW-Politiker das anspruchsvolle Anforderungsprofil. Prof. Christian Bauriedel von der Hochschule Augsburg betonte anschließend das Potenzial der Schlosswiese, welche die Chance eröffne Meitingen an zentraler Stelle ein modernes Gesicht zu geben: „Diese historische Chance ist in Kommunen dieser Größe äußerst selten und sollte dringend genutzt werden.“ „Was Meitingen an historischem Altstadtkern fehlt, kann jetzt durch eine kluge Entwicklung des Zentrums kompensiert werden“, befand auch Fachmann Davide Conti. Eine Entscheidung, wie es auf der Wiese, die Meitingen vor wenigen Jahren gekauft hat, weitergehen soll, gibt es bislang nicht. In der Vergangenheit war auch eine Bebauung in der Diskussion, wobei offenblieb, wie weitreichend diese sein soll. (AL)

Themen Folgen