23.09.2019

Vortrag rund um Arthrose an der Hüfte

Veranstaltung des Vereins für ambulante Krankenpflege

Der Verein für ambulante Krankenpflege Holzen und Umgebung hat ein neues Vortragsthema aufgegriffen. Es geht um Themen und Fragen zu Gelenken und zum gesamten Bewegungsapparat. Gerade ältere Menschen müssen sich damit immer mehr beschäftigen. Diesem Interesse will der Verein mit einer Vortragsserie der Hessing Kliniken Rechnung tragen.

Den Auftakt bildet das Thema „Arthrose und Osteoporose an der Hüfte“. Hierzu konnte als Referent Chefarzt Dr. Jan Tomas, Facharzt für Orthopädie der Hessing Kliniken gewonnen werden. Der Vortrag findet am Donnerstag, 26. September, um 19 Uhr im Gasthaus Schmidbaur in Westendorf statt.

Am Dienstag, 15. Oktober, ist von 13 bis 15.30 Uhr wieder Sprechtag des Bezirkes Schwaben im VG-Gebäude in Nordendorf mit Ottmar Heumann, dem Leiter der Betreuungsstelle mit Beratung zu Hilfe bei Pflege einschließlich der Finanzierung und Eingliederungshilfe. Anmeldungen unter Telefon 08273/2878.

Der nächste Beratungstag für persönliche Gespräche zu Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung durch Bernhardine Oswald vom Landratsamt wird am Dienstag, 3. Dezember, abgehalten. (AL)

Themen folgen