WLAN für den Sitzungssaal und Tablets für die Aystetter Gemeinderäte

Der Aystetter Gemeinderat erhält künftig für die Sitzungen WLAN von Bauhof und Feuerwehr. Bayern-WLAN wird es in der Gemeinde aber nicht geben.

Von Marco Keitel

Die Gemeinderatssitzung in Aystetten drehte sich gleich in zwei Tagesordnungspunkten um das Thema WLAN. In den Sitzungsräumen im Bürgersaal soll bald mithilfe von Verstärkern das Internet von Feuerwehr und Bauhof genutzt werden können. Das beschloss der Rat einstimmig. Außerdem wird jedem Gemeinderatsmitglied ein Tablet zur Verfügung gestellt.

Die Entscheidung über Bayern-WLAN, also kabellose, für Nutzer kostenfreie Internet-Hotspots an mehreren Orten im Gemeindegebiet fiel ähnlich eindeutig aus: Mit zwölf zu zwei Stimmen lehnte der Rat die Einrichtung ab. Nachdem das Thema in den vergangenen Monaten bereits diskutiert wurde, waren die Lokalpolitiker sich schnell einig, dass Bayern-WLAN in Aystetten, auch angesichts der ohnehin guten Internetverbindung, überflüssig sei.

Beste Internetversorgung im Landkreis

Der Ort hat dem Bayerischen Breitbandatlas zufolge die beste Internetversorgung im ganzen Landkreis Augsburg, weil hier die meisten Haushalte ans Glasfasernetz angeschlossen sind, das die Telekom bereits vor Jahren verlegt hat.

