31.05.2019

Wachstum in schwierigen Zeiten

Die Raiffeisenbank Augsburger Land West berichtet über positive Zahlen. Dennoch muss eingespart werden

Trotz schwierigen Zeiten für die Banken haben die Vorstände der Raiffeisenbank Augsburger Land West, Karl Rau und Hermann Scherer, über eine gute Entwicklung der Bank bei der Generalversammlung berichtet. Karl Rau erläuterte den Mitgliedern in Wörleschwang die wichtigsten Bilanzzahlen.

Das Kundenkreditvolumen hat sich um 3,3 Prozent auf 334 Millionen Euro ausgeweitet. Nach wie vor sparen die Kunden in der Region fleißig, das Einlagevolumen erhöhte sich um 3,2 Prozent auf 568 Millionen Euro. Das gesamte von der Bank betreute Kundenvolumen, also die eigenen Einlagen und Ausleihungen inklusive der zugehörigen Verbundunternehmen, erhöhte sich um 3,0 Prozent auf 1,36 Milliarden Euro. Erfreulich sei auch die steigende Zahl der Mitglieder auf nunmehr 17568. Das Eigenkapital der Bank liegt bei 47,1 Millionen Euro. Weiter weist die Bank im Jahresabschluss eine um 2,6 Prozent gewachsene Bilanzsumme und einen Bilanzgewinn von 722 721 Euro aus. Kosteneinsparungen entstanden unter anderem durch die bereits im vergangenen Jahr angekündigte Kooperation mit der Raiffeisenbank Aschberg. Die Mitglieder profitieren durch eine Dividende von 0,5 Prozent. Durch weitere Kostenvergünstigungen in der Kontoführung flössen insgesamt 410 000 Euro an die Teilhaber zurück, was einer durchschnittlichen Rendite der Geschäftsguthaben von 6,3 Prozent entspreche.

Hermann Scherer berichtete über die allgemeine Entwicklung der Bank im Zusammenhang mit der Finanzwirtschaft, der Politik und dem schwierigen Umfeld für die Bankenlandschaft. Handelskonflikte wie zwischen Amerika und China, politische Risiken und der ungelöste Brexit machten den Kapitalmarkt „unberechenbar“. „Wer ein Ende der Niedrigzinsphase erwartet hatte, muss wohl noch länger warten, denn das jetzige System verkraftet keinen Zinsanstieg“, vermutet der Vorstand. Hohe gesetzliche Auflagen und überzogene Vorschriften des Verbraucherschutzes verursachten für die Bank zusätzliche Kosten. Auch deshalb werden die Geschäftsstellen in Wörleschwang und Bonstetten Mitte des Jahres schließen (wir berichteten). Die Filiale in Ustersbach bleibt noch an drei Tagen für die Kunden geöffnet.

Bei den erforderlichen Wahlen zum Aufsichtsrat wurden der Vorsitzende Walter Michale aus Horgau und Helmut Walter aus Gessertshausen wiedergewählt. (joti)

