17.01.2020

Wählergruppe hat ihr Ziel erreicht

70 Unterstützer haben bereits für die ABU unterschrieben

Die Wählergruppe Aktive Bürger Ustersbach (ABU) kann aufatmen. Sie hat die notwendige Zahl an Unterstützerunterschriften erreicht. Wie Listenkandidatin Anja Völk unserer Zeitung mitteilt, sind nach Schließung der Eintragungsliste im örtlichen Forum 70 Unterschriften geleistet worden.

Notwendig wurden die Unterschriften, damit die Wählergruppe es auf den Wahlzettel schafft. Da die ABU noch nicht im örtlichen Gemeinderat vertreten ist und nicht zu den sogenannten privilegierten Parteien wie beispielsweise CSU, SPD, Grüne oder Freie Wähler zählt, musste die Wählergruppe mindestens 50 Unterschriften von im Gemeindegebiet gemeldeten Wahlberechtigten sammeln. Die Frist dazu endet am Montag, 3. Februar. Völk freute sich, dass diese Hürde bereits beim ersten Auslegen der Unterstützungslisten in der Bücherei am Forum gelungen ist. Sie schränkt allerdings auch ein, dass die Unterschriften noch im Rathaus auf ihre Richtigkeit geprüft werden müssen. „Die Zielerreichung wird sich schnell rumsprechen, sodass nun nicht mehr mit so vielen weiteren Unterschriften zu rechnen ist“, meint Völk. Dennoch bestehe selbstverständlich nach wie vor die Möglichkeit, in der Verwaltungsgemeinschaft in Gessertshausen, Hauptstraße 31, zu den üblichen Dienstzeiten weitere Unterschriften für die Unterstützerliste der ABU zu leisten. (rusi)

