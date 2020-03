18:00 Uhr

Wahl: Grüne sind in Stadtbergen die zweitstärkste Kraft

Plus Im Stadtberger Stadtrat verändert sich das Machtgefüge. Was die SPD zum Verlust von drei Sitzen sagt. Erstmals zieht ein Vater-Sohn-Duo ein.

Von Angela David

Dass sie künftig das Zünglein an der Waage sein kann, hat Carmen Steinmüller schon am Wahlabend verstanden. Die 56-jährige Friseurin und alteingesessene Stadtbergerin ist die Überraschungskandidatin, die für die Freien Wähler gemeinsam mit Gerhard Heisele in den Stadtberger Stadtrat einziehen wird. Bisher saß er alleine als Freier Wähler im Stadtrat.

Und da der CSU nun ein Sitz zur gewohnten Mehrheit fehlt, könnten die Freien Wähler wie schon so oft in der Vergangenheit ein konservativer Partner sein. Auch eine Fraktionsgemeinschaft des großen und des kleinen Partners steht nun im Raum. Doch Heisele und Steinmüller sind beide skeptisch: „Ich habe meinen eigenen Kopf und bin lieber eigenständig“, so die 56-Jährige, die nun erstmals in den Stadtrat einziehen wird. Und auch Gerhard Heisele sagt: „Ich würde lieber eine eigene Fraktion bilden“ und nicht immer der Mehrheitsbeschaffer für die CSU sein müssen. „Das ist immer ungut.“ Heisele hatte jedoch in der Vergangenheit immer einen guten Draht zur CSU und Bürgermeister Paul Metz. Kleindiensts Devise ist: Es geht nur miteinander Obwohl sich das Kräfteverhältnis im Stadtrat verschoben hat, sieht CSU-Fraktionsvorsitzender Josef Kleindienst das Thema der Mehrheiten ganz entspannt: „Je nachdem, wer in der Sitzung nicht da war, mussten wir schon immer aufeinander zugehen, denn die Mehrheit war ja mit nur einer Stimme sowieso hauchdünn.“ Seine Devise sei ohnehin: Es geht nur miteinander. „Wir werden uns schon zusammenraufen.“ Das Wahlergebnis der CSU sieht Kleindienst positiv: „Wieder zehn Sitze – so ganz schlecht kann unsere Arbeit dann nicht gewesen sein.“ Auffällig ist, dass von der CSU-Liste überwiegend die „alten Hasen“ wieder gewählt wurden, von zehn Räten sind vier über 60 Jahre alt und nur zwei Frauen. Für Pro Stadtbergen wird erstmals ein Vater-Sohn-Gespann in den Stadtrat einziehen: Günther Oppel und sein Sohn Thomas wurden beide gewählt. Stadtbergen: SPD ist Wahlverlierer Wahlverlierer der Stadtratswahl ist eindeutig die SPD. Fraktionsvorsitzender Roland Mair nennt das Wahlergebnis unumwunden „katastrophal“. Von sieben Sitzen hat die SPD drei verloren, in der neuen Fraktion sind Roland Mair, Jürgen Brendel, Matthias Künzel und Bärbel Schubert. Freiwillig ausgeschieden sind Barbara Gartzke-Mögele, Gabi Bentlage, Herbert Woerlein und Dieter Häckl. „Ich weiß nicht, wo unser Fehler liegt“, sagt Mair am Tag nach der Wahl. Er denkt, das schlechte Ergebnis liege nicht bei den Stadtberger Kandidaten – die seien stark und engagiert gewesen – sondern vor allem „an der derzeit negativen Grundhaltung zur bundesdeutschen SPD“. Auch Paul Reisbacher ist wieder dabei Allen Grund zur Freude haben dagegen die Stadtberger Grünen: Sie werden nach der CSU zweitstärkste Kraft in Stadtrat und verdoppeln ihre Sitze. „Wir haben uns sehr, sehr gefreut“, sagt Martina Bauer, die nun gemeinsam mit ihrem Mann Thomas Miehler im Stadtrat sitzen wird. Auch Ortssprecher Fabian Münch, Martina Kirchner-Mai und die 30-jährige Anna Paul sind neu in den Stadtrat gewählt. Auch Grünen-„Urgestein“ Paul Reisbacher ist wieder dabei. Laut Martina Bauer wird die neue Fraktion der Grünen sich demnächst für eine erste Besprechung zu einer Videokonferenz treffen – wegen der Corona-Krise via Skype getrennt voneinander. Der neue Stadtberger Stadtrat: Smischek Michael (CSU) Niedermair Michael (CSU) Dr. Merk Roswitha (CSU) Strohmayr Ingrid (CSU) Schmid Tobias (CSU) Trautner Hans (CSU) Kleindienst Josef (CSU) neu: Hagspiel Peter (CSU) Förg Hans (CSU) neu: Dr. Haug Frank (CSU) Reisbacher Paul (Grüne) neu: Bauer Martina (Grüne) Miehler Thomas (Grüne) neu: Münch Fabian (Grüne) Mair Roland (SPD) neu: Kirchner-Mai Martina (Grüne) neu: Brendel Jürgen (SPD) neu: Paul Anna (Grüne) neu: Künzel Matthias (SPD) Oppel Günther (Pro Sta.) Schubert Bärbel (SPD) Heisele Gerhard (FW) Oppel Thomas (Pro Sta.) neu: Steinmüller Carmen (FW) Lesen Sie auch: Analyse: Sieben Lehren aus der Kommunalwahl im Landkreis Augsburg

