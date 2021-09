Wahlanalyse

20:52 Uhr

Drei Abgeordnete aus dem Augsburger Land? SPD-Frau darf auf Mandat hoffen

Plus Die CSU sichert sich im Wahlkreis Augsburg Land wieder den Wahlsieg, stürzt aber auf historisch schlechte Werte ab. Die SPD landet auf Platz zwei und kann auf eine Abgeordnete hoffen.

Von Christoph Frey

Hansjörg Durz hat die Wahl im Augsburger Umland gewonnen. Der CSU-Politiker und seine Partei mussten aber deutliche Verluste hinnehmen. Platz zwei in der Wählergunst gingen an Heike Heubach und die SPD. Die Stadtbergerin konnte Sonntagnacht sogar auf einen Sitz im Bundestag hoffen. Klären wird sich das vermutlich erst in der Nacht zum Montag, wenn endgültig klar ist, wie viele Abgeordnete die bayerische SPD nach Berlin schicken darf. Heubach rangiert auf Platz 24 der Landesliste. Gegen 23 Uhr ging man von 25 bayerischen SPD-Abgeordneten aus. Große Zuwächse erzielten auch die Freien Wähler, die allerdings keine Chance auf ein Bundestagsmandat haben. Das vorläufige Wahlergebnis stand gegen 23.15 Uhr fest..

