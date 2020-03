11:27 Uhr

Wahlen im Augsburger Land bald auch für 14-Jährige?

Plus Jugendliche sind politisiert wie nie. Trotzdem dürfen sie nicht wählen. Der Bayerische Jugendring will das Wahlalter im Freistaat auf 14 Jahre senken.

Von Sören Becker

Die 18-jährige Natalie fühlt sich nicht repräsentiert: „Es kommt mir einfach nicht so vor, als würde in Deutschland Politik für uns Jugendliche gemacht werden“, findet sie. So wie ihr geht es vielen Jugendlichen. Ein Ansatz, das zu ändern, ist eine Absenkung des Wahlalters. Das wird zum Beispiel vom Bayerischen Jugendring gefordert. Dort will man das Wahlalter für alle Wahlen im Freistaat von 18 auf 14 Jahre absenken. Um diese Forderung voranzubringen, hat der Kreisjugendring Augsburg einen Infoabend in der St.-Thomas-Chapel in Augsburg mit dem Titel „Hey lass’ wählen“ organisiert.

„Meine Schüler sind 14 bis 15 Jahre alt. Bald zahlen sie Steuern, aber mitbestimmen dürfen sie nicht. Das ist schon ein bisschen schräg", findet Josef Falch. Der Vorsitzende des Kreisjugendrings leitet eine neunte Klasse in Burgau. In einem Video stellten Jugendliche zum Auftakt ihre Forderungen an die Kommunalpolitik. Darunter waren Dinge wie Jugendzentren in jeder Gemeinde, mehr Mülleimer und ein Baggersee in Neusäß. Politiker zeigen sich offen für Senkung des Wahlalters Das Herzstück des Abends bildete eine Podiumsdiskussion. Auf der Bühne saßen die drei Landtagsabgeordneten Fabian Mehring ( FW ), Eva Lettenbauer (Grüne), Harald Güller ( SPD ), Augsburger Landrat Martin Sailer ( CSU ), Carolin Zielbauer (Landesjugendring Baden-Württemberg ), Josef Falch sowie die beiden Kreisschülersprecher Lena Zahl und Alexander Fuchs. Alle Teilnehmer waren für eine Senkung des Wahlalters. Sogar Martin Sailer , dessen Partei die Forderung eigentlich ablehnt, war an Bord. Jugendliche seien gemeinwohlorientierter: „Ich habe noch nie einen Erwachsenen getroffen, der mit mir über den Weltfrieden reden will. Denen geht es immer um persönliche Anliegen", meinte Sailer. Jugendliche sympathisierten auch deutlich seltener mit der AfD. Eine Senkung auf 14 Jahre gehe ihm aber zu weit. Fabian Mehring war überrascht: „Beim nächsten Koalitionsausschuss werde ich Herrn Söder mitteilen, dass Sie mal wieder progressiver sind als er", meinte der parlamentarische Geschäftsführer seiner Fraktion. Die CSU habe die Senkung in der Vergangenheit blockiert, weil sie schlechtere Wahlergebnisse befürchte. Sailer stritt das ab und nannte als Grund, dass Jugendliche unter 18 auch vom Strafrecht nicht als eigenverantwortlich gesehen werden. So entstehe, laut seinen Parteifreunden, durch das jüngere Wahlalter ein Widerspruch. Mehring , Lettenbauer und Güller betonten, dass ihre Parteien für eine Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre und eventuell offen für weitere Senkungen seien. Die Podiumsteilnehmer waren sich einig darin, dass es dafür mehr politische Bildung bräuchte: „Es reicht nicht, zu sagen, wir wollen, dass ihr wählt. Wir müssen Jugendliche auf die Wahl vorbereiten", meinte etwa Güller. SPD und Grüne wollten im Verlauf der Legislaturperiode im Landtag ihre Anträge zum Thema erneut einbringen. Diese bräuchten allerdings eine Zweidrittelmehrheit, die die CSU bis jetzt immer verhindern konnte. Viele Jugendliche trotzdem skeptisch Entwicklungspsychologin Regina Renner versuchte in einem Vortrag vor der Podiumsdiskussion, klassische Argumente gegen ein niedrigeres Wahlalter zu entkräften. Auch das Argument des mangelnden Interesses ließ sie nicht gelten: Zwar interessierten sich Jugendliche weniger für Politik als die Gesamtbevölkerung, aber bei Erwachsenen mit Mittelschulabschluss sei der Trend noch viel ausgeprägter. „Soweit ich weiß, will denen niemand das Wahlrecht vorenthalten" meinte Renner. Trotz der verbalen Unterstützung aus der Politik ist Alexander Fuchs nicht überzeugt: „Es wurden heute viele gute Sachen gesagt, aber ich bin skeptisch, dass viel davon umgesetzt wird", findet der 16-Jährige.

