Wahlplakate: Hängt sie höher

Für Wahlhelfer im Landkreis Augsburg gilt im Augenblick ein besonderer Leitspruch. Eine humorvolle Betrachtung.

Der Wahlspruch lehnt sich an den Western mit Clint Eastwood in der Hauptrolle aus dem Jahr 1968 an: Hängt sie höher. Gemeint sind die Wahlplakate an Laternenmast und nicht irgendwelche Schurken, die wie im Italo-Westen „Hängt ihn höher“ vom rachedurstigen Sheriff gejagt werden, um dann am Galgen zu baumeln.

Die Plakate sollen möglichst hoch hängen. Und noch höher. Logisch: Denn je weiter oben, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand an den Kandidaten-Empfehlungen zu schaffen macht. Die Konterfeis erhalten sonst zu schnell Hörner, Bärtchen, schwarze Zähne, Augenklappen oder Monokel. Oder sie werden beklebt, mit Senf beschmiert, mit Farbbeuteln beworfen oder sogar komplett bestrichen.

Eine Tücke hat die Western-Taktik trotzdem: Wer zu hoch hängt, gerät aus dem Blickfeld des Wählers. Und: Oben weht eine steife Brise, die sich schnell zum Gegenwind entwickelt, was jeder Politprofi bestätigen kann. Dann heißt’s: standhaft bleiben. Sonst passiert das, was vielen Wahlplakate das Leben schwer macht. Gerade haben sie sich noch um den Laternenmast geklammert, dann knicken sie ein und sinken in sich zusammen. Und das gibt vor der Wahl auch kein gutes Bild ab.

