vor 53 Min.

Wahrsagerspiel 2020 im Kreis Augsburg: Das sind die Gewinner

Wir wollten von unseren Lesern wissen, was das Jahr 2020 bringen wird. Dutzende sind unserem Aufruf gefolgt.

Plus Vor einem Jahr haben wir unsere Leser gebeten, Wahrsager zu spielen. Viele von ihnen entpuppen sich als Hellseher. Alle Fragen kann aber keiner korrekt beantworten.

Von Philipp Kinne

Das Jahr 2020 war ein Jahr der Überraschungen. Als wir unsere Leser vor gut einem Jahr fragten, was das neue Jahr wohl bringen wird, hatte wohl keiner vor Augen, wie sich das Jahr 2020 entwickeln wird. Unserem Aufruf folgten Dutzende Leser, die Wahrsager spielen wollten. Heute sind wir alle etwas schlauer – und haben die eine oder andere Überraschung erlebt.

Wandert der Stadtpark in das Gersthofer Loch?

Wissen wollten wir zum Beispiel, ob aus dem Gersthofer Loch im Jahr 2020 ein Stadtpark wird. Darüber wurde im Sommer 2019 im Gersthofer Stadtrat nämlich diskutiert. Seit Jahren ringt die Stadt um die Weiterentwicklung des Areals. Ein Blick auf das Gelände zeigt aber, dass das Gersthofer Loch noch immer brach liegt. Für 81 Prozent unserer Leser ist das keine Überraschung. Sie waren sich schon vor einem Jahr sicher, dass das so schnell nichts wird.

Noch immer liegt das Gersthofer Loch brach. Bild: Marcus Merk (Archivfoto)

Eine andere Frage unseres Wahrsager-Spiels: "Erreicht die SPD bei den Wahlen für den Kreistag mehr als zehn Prozent?" 45 Prozent unserer Leser haben das den Sozialdemokraten zugetraut. Recht behalten hat aber die Mehrheit der Teilnehmer, die das nicht glaubte. Knapp scheiterten die Sozialdemokraten bei den Wahlen im Frühjahr an der Zehn-Prozent-Marke.

Wieder Keime im Trinkwasser im Kreis Augsburg?

Mit Nein zu beantworten ist auch die Frage, ob die Faschingsfreunde der Narrneusia auf Anhieb einen neuen Prinzen finden. Das liegt allerdings daran, dass der Fasching heuer leider größtenteils flachfällt. Corona macht den Narren einen Strich durch die Rechnung. Das konnten unsere Leser freilich nicht wissen. 75 Prozent der Teilnehmer stimmten daher mit Ja.

Weil erneut Keime im Trinkwasser gefunden wurden, mussten viele Menschen im Raum Dinkelscherben ihr Wasser wieder abkochen. Bild: Julian Leitenstorfer (Archivfoto)

Wenig optimistisch waren die Teilnehmer unseres Spiels bei der Frage, ob 2020 weitere Keime im Trinkwasser der Landkreisgemeinden gefunden werden. 73 Prozent von ihnen waren der Meinung, dass das der Fall sein wird. Und sie sollten recht behalten. Neue Keime fand man zum Beispiel im Trinkwasser im Raum Dinkelscherben. Nach jahrelanger Chlorung musste das Wasser in großen Teilen des Versorgungsgebiets zeitweise wieder abgekocht werden.

Generelles Tempolimit auf der Autobahn A8?

Umstritten ist ein ganz anderes Dauerthema: ein mögliches Tempolimit auf der A8 im Kreis Augsburg. Das gibt es seit einiger Zeit zwar auf einem Teilabschnitt rund um Augsburg. Generell ist die Geschwindigkeit auf der Autobahn aber weiterhin nicht begrenzt. 65 Prozent unserer Leser dachten sich das schon. Auch im kommenden Jahr wird dieses Thema wohl weiter für Gesprächsstoff sorgen.

Ein generelles Tempolimit auf der A8 im Kreis Augsburg wurde im vergangenen Jahr nicht beschlossen. Bild: Marcus Merk (Archivfoto)

Alle unserer zehn Fragen richtig beantworten konnte bei unserem Spiel keiner unserer Leser. Einen sehr guten Riecher hatte allerdings Karin Stein aus Langweid. Sie kommt mit neun richtigen Antworten auf den ersten Platz unserer Gewinnspiels. Lediglich bei der Frage, ob die SPD mehr als zehn Prozent bei den Kreistagswahlen schafft, scheiterte Stein. Sie gewinnt das Spiel "Stadtpunkt Augsburg", ein Wissensquiz mit spannenden Fragen rund um die Geschichte Augsburgs. Unter allen anderen Teilnehmern haben wir das Buch "Glücksorte in Augsburg" sowie das Buch "Mordsgeschichten" unseres Redakteurs Maximilian Czysz verlost. Die Gewinner bekommen ihre Preise in den kommenden Tagen per Post zugestellt.

Gewonnen haben:

Kathrin Seemiller, Heretsried

Emilia Schabert, Welden

Herbert Cada, Gablingen

Walter Niederreiner, Dinkelscherben

Wolfram Paulus, Neusäß

Themen folgen