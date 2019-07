Waldbaden: Smartphone aus, entschleunigen

Plus Es geht um mehr als einen Spaziergang zwischen Bäumen. Bei diesem Trend, für den die Westlichen Wälder eine ideale Kulisse bieten, wird die grüne Umgebung mit allen Sinnen erfühlt – und gespiegelt.

Freunde temporeicher Freizeitveranstaltungen kommen beim Waldbaden nicht auf ihre Kosten. Ganz und gar nicht. Die neue Wellnessbewegung richtet sich nämlich ausschließlich an Genießer der Ruhe und Stille. Entspannungspädagogin Daniela Scharpf fasst es so zusammen: „Die Menschen lassen sich hier ein auf ein intensives, für Körper und Seele stressfreies Naturerlebnis im Wald.“

Die Führung des Naturparks Augsburg - Westliche Wälder startet am Naturpark-Häusle am Spielplatz in Oberschönenfeld. Gleich zu Beginn macht Daniela Scharpf unmissverständlich klar: „Wir wollen zur Ruhe kommen und entschleunigen. Dazu gehört es, das Handy auszuschalten.“ Im Wald sollen wir zu uns selbst finden, uns von Stress und Eile abgrenzen, Ziele des Alltags beiseiteschieben, verdeutlicht sie. „Die Sinne sollen uns lenken, nicht die Gedanken.“

Bewusst atmen, den Körper spüren, Sinne öffnen

Die kleine Teilnehmergruppe überquert die Schwarzach, lässt das kleinbäuerliche Staudenhaus rechts liegen und bewältigt einen lang gezogenen bekiesten Bergweg. Bereits beim Anstieg fordert die Entspannungspädagogin und Naturführerin auf, bewusst zu atmen, um den Körper kennenzulernen und die Sinne zu öffnen. „Hören Sie Ihre Schritte? Spüren Sie den Wind auf der Haut?“

Mitten im Weg hält sie an, schart die Teilnehmer um sich. Jeder erhält die Aufgabe, mit den Augen ein Motiv zu suchen, um es symbolisch zu fotografieren. Das ist nichts anderes, als sich zu Zentrieren und innezuhalten, um die Natur auf sich wirken zu lassen. Ohne Eile bestimmen die Teilnehmer den Augenblick: Einer die Strahlenbündel, die goldfarben durch die Bäume brechen, der andere die unterschiedlichen Farben des Grüns, ein dritter die verwitterte Rinde eines mächtigen Nadelbaums oder der leichte Flügelschlag eines zarten Schmetterlings. Augenfällig: Jeder taucht auf seine ganz eigene Art in die Natur ein – ohne Anstrengung und Hektik.

Beim Waldbaden die Schönheit aufsaugen

Kurz hinter der Kuppe geht es, wie es Daniela Scharpf nennt, zum „Aktionsplatz“. Die Gruppe verlässt den Kiesweg, taucht ein in den Oberschönenfelder Wald. Die Schuhe treten über Zweige und Äste. Obwohl es knirscht und knackt beruhigt die Natur. Es gilt die Schönheit des Waldes aufzusaugen und zufrieden zu schweigen.

Für die innere Balance sorgen kurze Atemübungen. Dabei rollen die Fußsohlen von den Zehen zur Ferse. Ganz nebenbei entdeckt man, dass der Waldboden keine kompakte Masse ist, sondern ein poröses System aus unzähligen Partikeln, Wurzeln, Totholz und Flechten mit Spinnen, Insekten und Käfern.

Um den Wald mit allen Sinnen zu erleben, verteilt Daniela Scharpf kleine Spiegel. Mit ihnen marschieren die Exkursionsteilnehmer im Gänsemarsch, dabei eine Hand auf die Schulter des Vordermannes gelegt, durchs Gehölz. Mit der Glasfläche ergeben sich ganz neue Perspektiven im Wald. Sie eröffnen neue Blicke in die Baumkronen, aber auch andere faszinierende Ausblicke.

Ein persönlicher Platz mitten im Wald

Intensiviert wird dieses Naturgenießen noch dadurch, dass jeder sich einen persönlichen Platz im Wald sucht, eine Stelle, die einem gefällt oder von der er sich besonders angezogen fühlt, und diese „häuslich“ einrichtet. Da wird Totholz zu einem Nest oder einem kleinen Tipi drapiert, Moose und Tannenzapfen zu einem Lagerfeuer, Trockenreisig und Wurzeln zu einer Schutzwand. Das Herz wird weit. Die Gedanken schweifen ab. Alltag, Aufgeregtheit, Umtriebigkeit? Tritt alles in den Hintergrund. Fantasie und Sinne rühren sich, zeigen, dass sie nicht verschollen sind, entfalten sich.

Waldbaden sei mehr als nur ein Spaziergang in der Natur, resümiert Daniela Scharpf. Es sei ohne Ausrüstung durchführbar, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit. Jeder könne sich selbst einen Input zum Durchführen holen, um Konzentration zu fördern und Ruheoasen in der Alltagshektik zu schaffen. Ziel sei, mit den in der Führung gezeigten Zutaten zu lernen, zu entspannen. „Mit dem bewussten Einlassen von Licht, Farbe und Duft ist es allerdings nicht schwer, mit dem Wald in Tuchfühlung zu treten“, meint sie.

Termine Der Naturpark Augsburg - Westliche Wälder bietet „Waldbaden für die Jüngsten“ (17 bis 18.30 Uhr) und „Waldbaden für Erwachsene“ (19 bis 20.30 Uhr). Die Termine: jeweils freitags am 5., 12. und 19. Juli. Die Teilnahmegebühr beträgt sechs Euro pro Person, Familien ermäßigt, gezahlt wird vor Ort. Treffpunkt ist jeweils am Naturpark-Häusle am Spielplatz in Oberschönenfeld.