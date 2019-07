04:18 Uhr

Waldbrand: Sind die Feuerwehren im Augsburger Land vorbereitet?

Sind Feuerwehren im Augsburger Land für einen Einsatz wie im Nordosten von Deutschland gerüstet? Dort verwüstet eine Flammenhölle eine ganze Landschaft.

Von Maximilian Czysz

Ein Problem, das auch die Feuerwehren im Augsburger Land vor eine große Herausforderung stellen würde: Woher kommt das Wasser, wenn wie in Mecklenburg-Vorpommern plötzlich große Waldflächen in Flammen stehen? Im vergangenen Jahr hatten sich die Freiwilligen bei einem Flächenbrand in der Gemeinde Altenmünster im Nordwesten des Landkreises für eine schnelle und unpragmatische Lösung entschieden.

Ein Landwirt brachte mit einem Güllefass Wasser an den Brandort südwestlich der ehemaligen Deponie Hegnenbach. Dort wurde es in ein aufgefaltetes Becken gelassen und dann direkt zur über 10000 Quadratmeter große Fläche aus Gras, Buschwerk und Fichten gepumpt. Rund 150 Freiwillige aus Altenmünster, Hegnenbach, Zusamzell, Villenbach, Reutern, Welden, Sontheim, Bonstetten, Zusmarshausen, Zusamaltheim und Adelsried verhinderten, dass sich das Feuer ausdehnte. Von der Dimensionen des Waldbrands im Nordosten Deutschlands war das Feuer aber weit entfernt: Dort brennen gerade über 500 Hektar, das Feuer breitet sich weiter aus. 2000 Helfer und bis zu acht Löschhubschrauber bekämpfen den größten Waldbrand in der Geschichte des Bundeslands.

Wasser kommt zur Not auch im Güllefass

Wasser aus der Luft wäre auch bei einem Ernstfall im Augsburger Land eine Option: „Für große Waldbrände besteht unter anderem die Möglichkeit, über das Innenministerium Hubschrauber mit Außenlastbehältern anzufordern“, teilt Kreisbrandrat Alfred Zinsmeister mit. Damit die Feuerwehr auf ein Einsatzszenario im Wald vorbereitet ist, werde die Waldbrandbekämpfung immer wieder trainiert. Ein besonderer Schwerpunkt: die Wasserförderung. Zum einen könnten langen Schlauchstrecken aufgebaut werden. Eine weitere Möglichkeit: Feuerwehrfahrzeuge mit größeren Tanks werden an einer Wasserstelle aufgefüllt und pendeln dann zum Feuer. Das sei auch mit landwirtschaftliche Geräten wie Güllefässern zu bewerkstelligen. Am vergangenen Wochenende hatten Feuerwehren beispielsweise in Ostbayern Landwirte gebeten, leere Güllefässer schon mit Wasser aufzufüllen und für den Notfall bereitzuhalten. Dort herrschte höchste Waldbrandgefahr. Auch in Schwaben war es kritisch: Die Regierung von Schwaben hatte in Absprache mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Beobachtungsflüge aus der Luft angeordnet. Das Ziel: Brände sollen aus der Luft entdeckt werden.

Die Hilfe von Förstern ist gefragt

Die Feuerwehren am Boden können schneller eingreifen, bis sich die Flammen immer weiter durch die Wälder fressen. Gefragt ist übrigens auch die Hilfe von Förstern – sie haben die beste Ortskenntnis, um beispielsweise geeignete Wege für schwere Fahrzeuge beschreiben zu können. Hubert Droste, der den Forstbetrieb Zusamarshausen der Bayerischen Staatsforsten leitet, erinnert an eine Rufbereitschaft im Jahr 2006. Damals war es besonders trocken und Förster sollten rund um die Uhr im Notfall den Feuerwehren zur Seite stehen können. Droste ist im Augenblick nicht Angst und Bange um den Wald, dem weitere heiße Tage bevorstehen. Es habe ausreichend geregnet und die Vegetation sei üppig. Gefährlicher sei es oftmals im späten Frühjahr, wenn noch trockene und leicht entzündliche Gräser im Wald liegen.

Im Nordosten von Deutschland reicht eine Funke, dann fressen sich die Flammen durch die Wälder. Bild: Bodo Marks, dpa

Waldbrandgefahr ist eher gering

Auch sein Kollege Ralf Gang vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg, das für die Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg zuständig ist, schätzt die Waldbrandgefahr im Augenblick als eher gering ein. Der jüngste Regen sei ein Segen gewesen – für die Bäume, die neue Kraft im Kampf gegen die jetzt schwärmenden Borkenkäfer schöpfen wie auch für die Landwirtschaft. „Wenn es so bleibt, wie am Siebenschläfertag, dann bekommen wir ein mittelprächtiges Problem“, sagt der Landwirt und Kreisobmann des Bauernverbands, Martin Mayr. Er war jüngst in Leipzig und hat die Weizenfelder gesehen – seine Kollegen in Sachsen blicken mit Sorge auf die anhaltende Trockenheit. Mayr weiß: Lang anhaltende Hitze macht auch im Landkreis den meisten Kulturen zu schaffen.

In den kommenden Tagen klettert das Thermometer im Augsburger Land wieder höher. Eine neue Rekordhitze wie Ende Juni erwarten die Meteorologen nicht. Die Waldbrandgefahr soll trotzdem steigen. Der sogenannte Gefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes könnte bis Freitag die beiden vorletzten Stufen erreichen, was für eine „mittlere und hohe Gefahr“ steht.

