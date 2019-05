05:00 Uhr

Waldgrundstück: Ist Geld wichtiger als die Tradition?

Annemarie Sauler will ihr Waldgrundstück nicht hergeben. Derzeit werden die Stellungnahmen zu einer Flurbereinigung im Wald westlich von Gablingen ausgewertet.

Ein Waldstück westlich von Gablingen spaltet die Gemeinde. Es geht um die Frage der Flurbereinigung im Wald. Seit 2003 sind die Positionen verhärtet.

Von Tobias Karrer

Das Waldstück von Annemarie Sauler hat schon ihr Opa besessen, danach ihr Vater und jetzt kümmert sie sich zusammen mit ihrer Schwester, pflegt den Wald, pflanzt selbst neue Bäume an. „Wir haben einfach Freude an unserem Wald“, erklärt die Gablingerin. Wie ihr gehe es viele kleinen Waldbesitzern im Ort, erklärt Sauler. Zur Flurneuordnung im Wald westlich des Ortes betont sie deshalb: „Wenn das wirklich angeordnet wird, gehen nur die Streitereien im Dorf los.“

Im Gemeinderat verlas Bürgermeister Karl Hörmann eine ans Amt für ländliche Entwicklung in Schwaben gerichtete Stellungnahme. Dieses hatte die 163 Eigentümer befragt – mit aus Gemeindesicht „ernüchterndem“ Ergebnis: Mehr als die Hälfte der Eigentümer sind gegen eine Bereinigung. Allerdings gehören den Befürwortern der Bereinigung etwa zwei Drittel der Fläche.

Die wichtigsten Gründe für eine Flurbereinigung sind laut Gemeinde die „fehlende oder unzureichende Erschließung vieler Waldgrundstücke“. Außerdem nennt das Schreiben rechtlich nicht gesicherte Wege und ungünstig zugeschnittene Flächen. „Ein Grundstück, das nur zehn Meter breit aber 500 Meter lang ist, zu bewirtschaften, funktioniert nicht“, erklärte Hörmann.

Angst vor Ungleichbehandlung

Die Gegner einer Flurbereinigung wiederum hätten Angst vor Ungleichbehandlung und stellten sich gegen den Eingriff in ihre Eigentumsrechte. Außerdem hätten sie „kein Vertrauen in die objektive Wertermittlung“ und den „persönlichen Bezug zum Wald“. Im Gemeinderat prallten diese Sichtweisen aufeinander. Annemarie Sauler, selbst von der CSM-Fraktion, erklärte: „Die Eigentumsverhältnisse sind so verzwickt, das kann nicht gerecht zugehen.“ Sie fühle sich über den Tisch gezogen. Christian Kaiser (Junge Bürger) sagte: „Das Thema spaltet unsere Gemeinde.“

Das Amt für Ländliche Entwicklung beschäftigt sich schon lange mit dem Waldstück bei Gablingen. Amtsleiter Christian Kreye und der zuständige Baudirektor Lothar Birzle halten, wie sie auf Anfrage betonen, eine Neuordnung der 320 Hektar Wald für notwendig. Bereits 2003 habe es den ersten Anlauf gegeben. 30 Besitzer hätten sich an das Amt gewandt. Das Projekt scheiterte am Nein der übrigen Eigentümer.

Starke emotionale Bindung der Waldbesitzer

„Es ist untypisch, dass sich über einen so langen Zeitraum, trotz unserer Bemühung um Information, Sachlichkeit und das Vertrauen der Eigentümer, nichts am Meinungsbild ändert“, sagt Amtsleiter Kreye. Lothar Birzle erklärt: „Die emotionale Bindung von Besitzern zu ihrem Wald ist stärker als zum Beispiel zu einem Feld. Wir bewegen uns hier nicht im Bereich der wirtschaftlichen Überlegungen.“

Beide betonen die Gründe für eine Flurneuordnung. Mithilfe von Karten veranschaulicht Kreye, dass das betreffende Gebiet in über 1000 Kleingrundstücke zersplittert ist. Oftmals stehen die Grenzen nur ungefähr fest – mit bis zu einem Meter Spielraum. Bei einer Neuordnung würden Grenzen nach heutigen Standards gezogen, so der Amtsleiter.

Zudem führen viele der Waldwege mitten durch Grundstücke. Ein Eigentümer könnte einem anderen theoretisch den Zugang zu seinem Grundstück verwehren. Im Zuge der Neuordnung würden die Wege in staatlichen Besitz übergehen und so für alle nutzbar, erklärt Kreye. Das sei wichtig für eine nachhaltige und erfolgreiche Bewirtschaftung. Außerdem könne man so auch die Beseitigung von Gefahren durch Windbruch oder die Eindämmung von Schädlingen sicherstellen.

Freiwilliger Tausch von Flächen

Eine Möglichkeit sieht das Amt im freiwilligen Tausch von Flächen. Das Ziel: Jeder Eigentümer soll am Ende ein erschlossenes und zusammenhängendes Grundstück besitzen. Damit das möglichst gerecht abläuft, würden unabhängig Gutachter sowohl den Wert des Grundes, als auch des Bewuchses auf den jeweiligen Flächen bewertet, erklärt Christian Kreye. Auf Basis des Gutachtens wird dann getauscht. Den Eigentümern steht also nicht unbedingt eine gleich große, aber eine gleich wertvolle Fläche zu.

Das Amt für Ländliche Entwicklung will die Maßnahme aber auf keinen Fall anordnen, ohne unter allen Betroffenen einen möglichst großen Konsens erreicht zu haben. Zwischen Bewertung und Neuordnung darf nämlich nicht zu viel Zeit vergehen. Ein Sturm könnte den Holzwert auf einem Grundstück beispielsweise schnell schmälern und so die Fairness beinträchtigen. Ohne Konsens unter den Eigentümern bestehe die Gefahr, dass einzelne vor Gericht ziehen und so den gesamten Prozess verzögern.

Es sei auch denkbar, keine Neuordnung vorzunehmen, betonen sie. Aktuell holen sie Stellungnahmen von allen Beteiligten ein, um sich ein Bild zu verschaffen. Außerdem werden sie das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, den Bund Naturschutz, den Landesbund für Vogelschutz und viele andere einbeziehen.

Annemarie Sauler will ihr Grundstück nicht hergeben. „Wir hängen an unserem Wald und sehen das anders als die Besitzer von großen Grundstücken“, erklärt sie. Um ihren Standpunkt klar zu machen, hat sie mittlerweile ein Schild in ihrem Garten aufgestellt, auf dem sie gegen die Neuordnung protestiert.

