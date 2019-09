24.09.2019

Waldgrundstücke bleiben, wie sie sind

Die Flächen der 160 Besitzer in Gablingen sollten neu geordnet werden, um die Zersplitterung zu beenden

Von Tobias Karrer

Eine Neuordnung der Waldgrundstücke in Gablingen ist erneut gescheitert. Für Bürgermeister Karl Hörmann ist die Entscheidung des Amtes für ländliche Entwicklung Schwaben enttäuschend. „Ich persönlich finde es schade, dass man hier nicht weitergekommen ist“, betont er im Gablinger Gemeinderat, nachdem er das Schreiben mit der Entscheidung vorgelesen hat.

In dem Schreiben drückt das Amt für ländliche Entwicklung aus, dass ein Waldneuordnungsverfahren „aus objektiver Sicht“ nicht sinnvoll wäre.

Als Basis für die Entscheidung dienen die vielen Gespräche und Befragungen, die das Amt in der Vorbereitung durchgeführt hat.

Der Grund für das Scheitern der Waldneuordnung ist laut Amt die „emotionale Bindung“ vieler Waldbesitzer zu ihrem Grundstück. Eine erfolgreiche Arbeit könne aufgrund der fehlenden Bereitschaft zur Mitwirkung vieler Eigentümer nicht sichergestellt werden. Die Gemeinde hatte überdies gefordert, einen Konsens unter den Waldbesitzern zu erreichen. Auch das war dem Amt aufgrund der verhärteten Fronten in Gablingen nicht geglückt.

In der Sitzung des Gemeinderats klang Karl Hörmann resigniert: „Ich habe mein Möglichstes versucht, aber das Thema wird jetzt andere Generationen betreffen.“ Auch Albert Eding (Fraktion SPD/Bürgerunion) sah das gescheiterte Verfahren als „vertane Chance“.

Der Konflikt um ein Waldstück westlich von Gablingen spaltet die Gemeinde schon seit vielen Jahren. Einen ersten Anlauf für die Neuordnung unternahm das Amt für ländliche Entwicklung Schwaben schon 2003. 30 Waldbesitzer hätten sich damals an das Amt gewandt, doch das Projekt sei am Nein der übrigen Eigentümer gescheitert, erklärte Amtsleiter Christian Kreye im Frühjahr gegenüber unserer Zeitung.

Im April war das Thema erneut hochgekocht. Das Amt für ländliche Entwicklung hatte alle Eigentümer des Waldstücks befragt und war zu dem Ergebnis gekommen, dass zwar mehr als die Hälfte der individuellen Besitzer eine Flurbereinigung ablehnen, den Befürwortern allerdings mehr als zwei Drittel der Fläche gehören. Kreye betonte damals: „Es ist untypisch, dass sich über einen so langen Zeitraum trotz unserer Bemühung um Information, Sachlichkeit und das Vertrauen der Eigentümer nichts am Meinungsbild ändert.“

Trotzdem betonte er die Gründe für eine Flurneuordnung. Das Waldstück sei in über 1000 Einzelgrundstücke zersplittert, die sich auf etwa 160 Besitzer verteilen. Es bestehe keine Rechtssicherheit bei der Nutzung der Wege und eine nachhaltige und erfolgreiche Bewirtschaftung sei kaum möglich. All das wollte das Amt zum Beispiel durch den freiwilligen Tausch von Flächen erreichen.

Schon im Mai erklärte Lothar Birzle, der Baudirektor beim Amt für ländliche Entwicklung, allerdings: „Wir bewegen uns hier nicht mehr im Bereich der wirtschaftlichen Überlegungen.“ Auf der einen Seite hatten die Gegner Angst vor Ungleichbehandlung.

Annemarie Sauler, selbst Waldbesitzerin und Gemeinderätin (CSM), betonte in der Sitzung im April: „Die Eigentumsverhältnisse sind so verzwickt, das kann gar nicht gerecht zugehen.“ Gegenüber unserer Zeitung schilderte sie außerdem, wie ihr kleines Waldstück über Generationen Familienbesitz war und sie „einfach Freude an unserem Wald“ hätten.

Themen folgen