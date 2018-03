vor 53 Min.

Wall sichert Biogasanlage ab

Gablinger Gemeinderat stimmt Bau zum Gewässerschutz zu. Gremium beschäftigt sich außerdem mit einer Reihe von weiteren Bauanträgen

Von Petra Krauß-Stelzer

Von den strengeren Anforderungen im Biogashandbuch Bayern ist auch die Biogasanlage in der Nähe des Gablinger Sportplatzes betroffen. Um bei etwaigen Betriebsstörungen Verunreinigungen von Boden und Gewässern zu vermeiden, müssen Biogasanlagen nun mit Wällen geschützt werden. Einem entsprechenden Bauantrag der Gablinger Biogasanlage für eine Umwallung stimmte der Gablinger Gemeinderat jetzt zu. Zudem befasste sich der Rat mit einer Reihe von weiteren Bauanträgen.

Im Anschluss an die landwirtschaftliche Maschinenhalle der Biogasanlage südlich der bestehenden Behälter soll nun eine Betonwand entstehen, die in einen Leitwall ausläuft. Nördlich entsteht ein sogenannter Havariewall, ebenfalls in einen Leitwall auslaufend.

Positiv beschied der Gemeinderat eine Bauvoranfrage, die den Neubau einer Fertigungshalle für Ballonherstellung im Gewerbegebiet an der Industriestraße betrifft. In dem Betrieb, der sich nach Aussage von Bauamtsleiterin Helga Kraus derzeit noch in Augsburg befindet, werden einmal zwölf Mitarbeiter beschäftigt sein. Der Bauherr wollte, bevor er eine Teilfläche des betroffenen Grundstücks erwirbt, Klarheit über die Möglichkeit, hier die Halle bauen zu können. Bürgermeister Karl Hörmann beurteilte die künftige Gewerbeansiedlung positiv.

Der Landkreis saniert die Decke der Kreisstraße A5 von Gersthofen über Gablingen-Ort bis zum Ortsanfang von Lützelburg. Dies gab Bürgermeister Karl Hörmann bekannt. Die Sanierung soll innerhalb des Zeitraums erfolgen, in dem die neue Bahnunterführung entsteht und die Durchfahrt dort ohnehin gesperrt ist – also zwischen 16. April und 8. August. Die Gemeinde Gablingen wird im Zuge der Deckensanierung der Kreisstraße Gehwege sanieren und, wo notwendig, Einrichtungen der Wasserversorgung. Dies betreffe Hausanschlüsse und den Austausch von Schiebern. Für etwaige Beeinträchtigungen, wenn etwa kurzzeitig das Wasser abgesperrt wird, bat Bürgermeister Hörmann um Verständnis.

Von Montag, 26. März, bis Freitag, 13. April, vertritt Zweite Bürgermeisterin Karina Ruf Bürgermeister Karl Hörmann. Er geht in Urlaub.