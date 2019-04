18.04.2019

Wallfahrt nach Violau

Anmeldungen werden entgegengenommen

Es seien der Glaube und der Wunsch nach dauerhaftem Frieden, der die Mitglieder Jahr für Jahr antreibt, diese Wallfahrt weiterleben zu lassen, sagt Josef Bayer, Vorsitzender des Wallfahrtbundes Violau. In diesem Jahr findet die Wallfahrt gemeinsam mit der 12. Landeswallfahrt der Bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung (BKV) statt.

Das stellt die Veranstalter vor große Herausforderungen, denn es gibt in Violau kein Gasthaus mehr, das die Verpflegung für rund 600 Gäste sicherstellen kann. So werden Wallfahrer im Zelt in Violau ab 8 Uhr mit Weißwürsten versorgt. Zusätzlich wird nach dem Gottesdienst ein Mittagessen im Lagerhaus in Unterschöneberg angeboten. Bei schönem Wetter ist ein Fußmarsch mit Blaskapelle von Violau nach Unterschöneberg vorgesehen.

Am 5. Mai um 9.15 Uhr beginnt die Soldaten- und Männerwallfahrt mit der Aufstellung der Vereine. Um 9.30 Uhr findet der feierliche Einzug und Gottesdienst in der Wallfahrtskirche St. Michael statt. Zelebrant und Festprediger ist in diesem Jahr Pfarrer Thomas Pfefferer. „Diese Veranstaltung mit so vielen Gästen ist einmalig“, sagt Josef Bayer nicht ohne Stolz. (kräm)

für das Mittagessen bei Josef Bayer unter Telefon 08295/724 ist erforderlich.

