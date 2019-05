25.05.2019

Walter Christ feiert seinen 100.Geburtstag

Einen besonderen Grund zum Feiern gab es im Seniorenheim Vitalis in Welden: der 100. Geburtstag von Walter Christ.Eine festlich gedeckte Tafel lockte im Gemeinschaftsraum mit vielen bunten Blumen und Geschenken zu Ehren des Jubilars. Viele Freunde und Betreuer waren gekommen, um ihm zu gratulieren. Ingeborg Meier und Elisabeth Falke erfüllten musikalische Wünsche an der Veeh-Harfe und Gitarre.

Im April 2017 ist der ehemalige Richter und Oberstaatsanwalt von München ins Seniorenheim Welden gezogen. Seit nunmehr 24 Jahren immer an seiner Seite ist seine Betreuerin Ljiljana Smoljanovic. Sie unterstützt ihn seit dem Tod seiner ersten Frau, zunächst noch in München und jetzt im Seniorenheim Vitalis gemeinsam mit Sandra Filic. Seine zweite Frau lebt krankheitsbedingt sehr zurückgezogen in einem Pflegeheim.

„Walter Christ ist ein fröhlicher, liebenswerter Mensch, obwohl er im Alter von 23 Jahren an der Russlandfront erblindet ist“, erzählte Smoljanovic. Günter Hoffmann, sein Hausarzt und guter Freund, hielt eine Laudatio und blickte zurück auf eine gemeinsame Zeit. „Den 90. Geburtstag feierte er noch in Schwabing beim Italiener“, verriet er. „Es gab viele gemeinsame Abende mit langen Gesprächen.“ Der Jubilar selbst ist dankbar für jede Stunde seines Lebens, wie er erzählt. Und das sah man ihm an.

Im Namen der Marktgemeinde Welden überbrachte der stellvertretende Bürgermeister Gerhard Groß Glückwünsche und einen Blumenstrauß. Er hatte auch die Ehre, im Auftrag des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder ein kleines Präsent zu überreichen. Vom Freistaat gab es eine „Patrona Bavariae“-Silbermünze als Geschenk. Glückwünsche kamen außerdem auch auch von Landrat Martin Sailer. (kräm)

