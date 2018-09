10.09.2018

Augsburg Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen Augsburgs.

Göggingen Der Kurs „Yoga und Musik – Der Weg zur inneren Harmonie“ findet ab 13. September donnerstags um 19.30 Uhr in der Anton-Bezler-Halle, Anton-Bezler-Straße 2, statt. Die Leitung übernimmt Monika Reß, Telefon 08231/85450. Veranstalter ist der Kneippverein Augsburg.

Der Gögginger Literaturkreis trifft sich am Donnerstag, 13. September, um 19.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, Von-Cobres-Straße 1. Besprochen wird der Roman „Zeiten des Aufruhrs“ von Richard Yates. Gäste sind willkommen.

Kriegshaber Das Bilderbuch „Die kleinen Hasen kommen in die Schule“ wird am Dienstag, 11. September, um 15.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, Ulmer Straße 72, vorgelesen. Kinder ab vier Jahren können teilnehmen.

Ein Tanztee findet am Donnerstag, 13. September, von 14 bis 17 Uhr in der Albaretto-Hotelresidenz, Luther-King-Straße 4a, in der Lounge im Haus 1 statt. Es spielt Manfred Leiprecht.

Zur Vernissage der Kunstausstellung „Wandlungen“ wird am Sonntag, 16. September, um 11 Uhr ins Haus Tobias, Stenglinstraße 7, eingeladen. Die Künstler sind Helene Tschacher (Buchschnitte) und Joachim Tschacher (Fotografik). Die Ausstellung kann zu den Bürozeiten besichtigt werden (Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 Uhr und Montag bis Donnerstag von 13.30 bis 16 Uhr. Die Ausstellung läuft bis Ende Dezember.

Pfersee Der Schafkopfklub Pfersee I veranstaltet ein Preisspiel am Samstag, 15. September, um 19.30 Uhr in der Gartenkantine Uhlandwiese, Uhlandstraße 105. Eine Anmeldung ist möglich ab 18 Uhr unter Telefon 0176/84033645.

Den Kurs „Qigong für den Alltag“ bietet der Kneippverein Augsburg ab 13. September donnerstags um 17 Uhr im Pfarrheim Herz Jesu, Franz-Kobinger-Straße 10, an. Anmeldung bei Maria Prinzing, Telefon 08204/600. (mus)

