Wann kann man wieder ins Schwimmbad gehen?

Plus Schwimmbäder sind zur Zeit wegen Corona geschlossen. Wie die Freibäder im Landkreis mit der Situation umgehen - und sich für den Tag X rüsten.

Für Anton Schmid hat die Situation nicht nur schlechtes: „Der Zeitdruck ist ein bisschen raus. Wir müssen uns nicht so beeilen wie wir gedacht haben, aber arbeiten natürlich trotzdem mit Hochdruck weiter“, sagt der Badbeauftragte von Kutzenhausen. Dort wird gerade ein neues Freibad gebaut. Trotzdem habe sich an den Plänen für eine Fertigstellung im Juli nichts geändert. „Wir sind kurz vor dem Abschluss der Bauarbeiten. Dann könne man noch den Rest der Saison nutzen“.

Freibäder wurden in der ersten Welle der Corona-Einschränkungen die Öffnung verboten, weil sie als Freizeiteinrichtungen zählen. Anders als viele andere Betriebe sind sie aber meist im kommunalen Eigentum, so dass größere wirtschaftliche Konsequenzen weitgehend ausgeblieben sind. Trotzdem bereiten die Freibäder im Augsburger Land sich darauf vor das beste aus der Saison zu machen.

Freibäder in der Region bereiten sich vor

Auch Jörg Pecher vom Gartenbad Stadtbergen nutzt die Zeit: „Wir reparieren ein paar aufgeschobene Sachen“, sagt der Stadtberger. Die Becken seien bereits bereit. Mit zwei bis drei Tagen Vorlaufzeit könnte der Betrieb aufgenommen werden. Die ausfallenden Einnahmen durch den Mangel an Gästen ist kein Problem: „ Durch die gesunkenen Betriebskosten kommen wir bei Plus-Minus Null raus“, schätzt Pecher.

Die Gerfriedswelle wartet auf Gäste. Bild: Marcus Merk

Ann-Christin Joder ist Pressesprecherin bei der Stadt Gersthofen, die die Gerfriedswelle betreibt. Das größte Freibad im Landkreis Augsburg: „Die Inbetriebnahme der Gerfriedswelle ist im vollen Gange“, sagt sie. Man warte jetzt nur noch auf das Signal aus dem bayerischen Innenministerium. Zusätzliche Kosten hatte das nicht zur Folge: „ Wir zahlen die Kosten für Personal, Inbetriebnahme und Instandhaltung“, sagt Joder. Die müsse man sonst auch bezahlen. Auch auf Kurzarbeit für die Belegschaft habe man verzichtet. „Wir haben Corona-bedingt, aber auf Schichtbetrieb umgestellt“, erklärt Joder.

Das Sunsplash in Meitingen braucht 14 Tage Vorlauf

Bürgermeister Michael Higl (CSU) wil die Angestellten aus dem Sunsplash Meitingen anderweitig einsetzen: „ Wir haben ja gerade ein paar zusätzliche Aufgaben, da sind die Leute sicherlich nützlich“, sagt der Meitinger. Man bereite momentan die Öffnung vor, obwohl unklar ist wann sie vollzogen werden kann: „14 Tage nach dem Signal können wir öffnen“, verspricht Higl. Er erhofft sich ein Signal von der Staatsregierung wann das passieren könnte: „Das würde die Planung sehr erleichtern“, sagt Higl.

Auch Bürgermeister Edgar Kalb hat ein Bad in seiner Gemeinde Dinkelscherben. „Das Panoramabad liegt da und wartet, dass wir aufmachen können“, sagt Kalb. Bis jetzt hat er es noch nicht auf eine Öffnung vorbereitet. Er wartet auf den nächsten Beratungstermin von Bundes- und Landesregierung Anfang Mai. Nachdem er die Genehmigung zur Öffnung erhält könnte das Bad in vier Wochen betriebsbereit sein. „Die Anlagen können das ab, aber den Menschen wird es nicht gefallen, dass die Schwimmbäder zu bleiben“, glaubt Kalb. Er habe sich mit der Oberbademeisterin abgesprochen, dass man bei der ersten Gelegenheit wieder öffne.

Das Naturfreibad Fischach macht sich bereit

Rudolf Thoma ist bei der Gemeinde Fischach für Freibäder zuständig. Auch dort ist man trotz Schließung fleißig bei der Arbeit: „ Uns ist noch kein potentieller Termin bekannt, an dem wir öffnen können. Trotzdem machen wir alles fertig, damit wir bereit sind“, erklärt er die Maßnahmen im Naturbad Fischach. Man sei beschäftigt mit Hecken stutzen, sowie der Reinigung von Becken und anderen Anlagen. Das Becken sauber zu halten sei besonders schwer, da das Wasser in Fischach nicht gechlort wird. Die Planung sei schwierig weil man nichts genaues über den weiteren Öffnungsplan wüsste. Die ausfallenden Eintrittsgelder würden im Haushalt fehlen. Die Angestellten mussten bis jetzt noch nicht unter der Schließung leiden: „Noch mussten wir keine Kurzarbeit anzeigen. Die Angestellten setzen wir in anderen Abteilungen ein“, sagt Thoma. Das Naturbad bleibe, wie alle anderen Freibäder noch mindestens bis zum 3. Mai zu.

Schmid hofft, dass das Freibad in Kutzenhausen dieses Jahr noch eingeweiht werden kann. Das ist alles andere als gegeben: „ Es kann sehr gut sein, dass wir den ganzen Sommer nicht aufmachen können“, glaubt Schmid.„Alle Freibäder hängen gerade ein bisschen in der Luft“, findet er.

Lesen Sie auch:

